Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba

Nuevo cambio de ubicación para los caballitos, las atracciones de feria, para las fiestas de San Xuan en Mieres. El Ayuntamiento ha anunciado que el ferial se instalará este año en la zona de Vega de Arriba, después de que la concejalía de Festejos (Nuria Ordóñez) "haya consensuado" esta ubicación tanto con los vecinos, como con el sector hostelero de la zona y con los propios feriantes. La ubicación del año pasado, en el entorno del Batán, no los había convencido. “Hay que agradecer la disposición de todas las partes a la colaboración y el acuerdo”, señaló la concejala, que incidió en que con esta decisión "se refuerza el protagonismo" de este barrio en la programación de San Xuan.

Las atracciones de feria y puestos ambulantes estarán, por tanto, en Vega de Arriba durante las fiestas, en un ferial en el que además habrá citas destacadas de la programación festiva. En concreto, el sábado 13 de junio, a las 17.00 horas, se desarrollará en este espacio el espectáculo infantil “El show de Willy Pomper”, un show de pompas de jabón. Además, el domingo 21 de junio llegará al espacio ferial el espectáculo de circo “Troupe Zon”. Citas que "complementan la oferta de atracciones, puestos y caballitos que se instalarán en Vega de Arriba durante todas las fiestas de San Xuan, creando un gran espacio de ocio y encuentro para toda la familia", resaltan desde el gobierno local. Todo ello en el marco de unas fiestas, añaden, "pensadas para todos los públicos y edades y que tendrán como puntos centrales de la programación infantil este ferial, el Parque Jovellanos y el Parque Aníbal Vázquez".

Programación

Entre los grandes atractivos de San Xuan 2026 destacan el concierto de Víctor Manuel, "que vuelve a la ciudad 35 años después de su último concierto en solitario", o el recital de "Celtas Cortos", así como el festival de rock "Mieres Underground", además de la tradicional "foguera" con la danza prima. En total serán 14 días de fiesta, del 11 al 24 de junio.

Los caballitos cambian así de nuevo de lugar. Antes de la pandemia estaban en La Mayacina, en la zona que hoy es el parque Aníbal Vázquez. Se trasladaron luego al Batán, ubicación que no gusta mucho a los feriantes, en 2024 estuvieron junto al polideportivo de Oñón (ahora en obras) y en 2025 retornaron al Batán. Ahora se espera haber encontrado un sitio adecuado, consensuado con todos los implicados.