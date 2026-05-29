Langreo aprueba la ordenación de los 200.000 metros cuadrados de la térmica de Lada: habrá suelo para nuevas empresas, una reserva para la Bayer y la prolongación del paseo fluvial
El documento urbanístico culmina tres años de trabajos y pretende ser un instrumento que favorezca "el desarrollo económico" del concejo
Tres años de trabajo ha llevado aprobar el Plan Especial para la Ordenación del Suelo Urbano consolidado Industrial de la antigua central térmica de Lada, en Langreo. Un documento al que dio luz verde el Pleno, y que regula "desde el punto de vista normativo" todo el proceso de demolición, descontaminación, acondicionamiento y usos posteriores de los aproximadamente 200.000 metros cuadrados de terrenos que libera la supresión de la antigua central térmica de Iberdrola.
Tres son los puntos principales de esta ordenación de los terrenos de la central de Lada. Por un lado, se habilita suelo para el asentamiento de nuevas actividades industriales "y crear nuevos empleos". Por otra parte, se reserva suelo para una posible ampliación futura de la Bayer, y en tercer lugar, se liberan los terrenos necesarios para acometer la ampliación del paseo fluvial y atajar los problemas de inundaciones existentes en zonas de La Felguera y Barros.
El documento, promovido por la empresa Iberdrola, ya había sido aprobado inicialmente en la sesión plenaria celebrada el 24 de abril de 2025. Durante su tramitación fue recibiendo los correspondientes informes sectoriales de diferentes ministerios, del Gobierno del Principado de Asturias y de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), cuyas observaciones "han sido incorporadas al expediente", señalaron desde el gobierno local.
"Relevancia estratégica"
Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento culmina "desde el punto de vista normativo" los usos posibles para los terrenos que ocupaba la antigua central térmica de Lada, "un ámbito de aproximadamente" 20 hectáreas. El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, destacó "la relevancia estratégica" de este instrumento urbanístico "para el futuro del concejo". “La aprobación definitiva del Plan Especial de Lada implica tres objetivos fundamentales para el Ayuntamiento de Langreo”. En primer lugar, Cases subrayó que el documento “habilita suelo para que, en el espacio que ocupó la térmica, incluido el parque de carbones, se puedan asentar nuevas actividades industriales y crear nuevos empleos”.
El edil señaló además que el plan “contempla también una reserva de suelo para una posible ampliación futura de la empresa farmacéutica Bayer”, con el objetivo de poder atender las "necesidades de crecimiento de una de las compañías con mayor implantación industrial en el municipio". Otro de los aspectos contemplados es la cesión de varias parcelas y espacios al Ayuntamiento de Langreo, "terrenos que ya han sido puestos a disposición de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del Principado de Asturias para ejecutar el proyecto de regeneración ambiental de las riberas del río Nalón aguas abajo del puente de Lada".
Inundaciones
En este sentido, José Antonio Cases remarcó que se trata de “un proyecto también de suma importancia para Langreo”, ya que permitirá "no solo ampliar el paseo fluvial y recuperar ambientalmente el entorno del río", sino también “atajar los problemas de inundabilidad en zonas de La Felguera y Barros”.
Desde el equipo de gobierno se considera que la aprobación de este Plan Especial supone "un paso decisivo en la transformación urbanística, ambiental e industrial de una de las áreas más emblemáticas del municipio y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para Langreo".
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