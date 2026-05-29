Mieres debate sobre el pasado y futuro de las cuencas mineras: Irene Díaz presenta su ensayo sobre la desindustrialización asturiana
El libro aborda el declive industrial asturiano desde una perspectiva histórica, económica, social y sindical
La Casa de la Cultura de Mieres acogió el inicio de unas jornadas sobre la historia de Asturias organizadas por la Asociación "Amigos de Mieres" con la presentación del libro "Las cuencas mineras de Asturias: la crisis y sus narrativas", obra de Irene Díaz, profesora de Historia de la Universidad de Oviedo y ganadora del Premio Juan Uría Ríu de Investigación sobre Cultura Asturiana 2024.
El salón de actos registró un lleno absoluto en un acto presentado y coordinado por la periodista mierense Sofía Gutiérrez. Durante la presentación, el economista Darío Díaz destacó que el trabajo constituye, a su juicio, “el documento más completo” realizado hasta ahora sobre el declive de las cuencas mineras asturianas, gracias a un enfoque interdisciplinar que combina historia, economía, sociología, política y sindicalismo, además de abundantes fuentes escritas y testimonios orales.
Dos temas centrales
El libro se divide en dos grandes partes. La primera analiza el proceso de crisis industrial y desindustrialización de las cuencas dentro del contexto general asturiano. La segunda se centra en las narrativas de ese declive, recogiendo cómo fue vivido y recordado por sindicalistas, trabajadores, prejubilados, familiares y mujeres mineras.
Irene Díaz explicó cómo la desindustrialización, iniciada con la creación de Hunosa y el traslado de la siderurgia a la costa, transformó profundamente estos territorios. También defendió el papel desempeñado por los sindicatos SOMA y CCOO durante la crisis minera, aunque reconoció las críticas recibidas por parte de algunos sectores sociales.
El posterior coloquio, muy participativo, abordó cuestiones como la gestión de los fondos mineros, el papel social y medioambiental de Hunosa y las consecuencias económicas derivadas del cierre progresivo de la minería y del traslado de la siderurgia fuera de las cuencas.
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