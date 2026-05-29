Mieres programa para el verano visitas guiadas a la muestra "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Mieres quiere convertir la visita a la exposición “La Revuelta y la Nieve” en una experiencia inmersiva. Con este objetivo, la concejalía de Cultura ha puesto en marcha un nuevo ciclo de visitas guiadas al Pozo Santa Bárbara, diseñadas para que los asistentes no solo contemplen la obra del artista gijonés Dionisio González, sino que comprendan el diálogo que esta establece con el primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de España. La muestra de Dionisio habla de memoria minera, arquitectura y futuro digital.

David Orihuela

Calendario de visitas

El calendario de visitas guiadas arranca el próximo sábado 6 de junio a las 17.30 horas, seguido por el domingo 14 a las 12.30 horas, el sábado 27 a las 17.30 horas y el domingo 28 a las 12.30 horas. Durante el mes de julio, las citas serán el sábado 4 a las 17.30 horas y el domingo 12 a las 12.30 horas, cerrando el programa el sábado 8 de agosto a las 17.30 horas. La inscripción para todas estas fechas ya está abierta y puede formalizarse a través de la web municipal.

Estos recorridos se plantean una actividad complementaria a la muestra, que mantiene sus horarios habituales de apertura para quienes deseen visitarla de forma independiente hasta el 16 de agosto: de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Estos recorridos especializados buscan ofrecer una mirada más profunda sobre el contenido de la muestra, que articula un relato dividido en tres bloques: un repaso por el pasado minero, una recreación de arquitecturas utópicas y una incursión en el futuro digital que ya convive con las antiguas galerías.

Artista

Dionisio González tiene obra en importantes colecciones y museos, entre ellos el Reina Sofía, el Museum of Contemporary Photograph de Chicago y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París. Ese viaje, esa Odisea de regreso a Asturias le ha dado las herramientas para (re)conocer las Cuencas. “La revuelta y la nieve” es su interpretación de cómo pudieron haber sido los territorios mineros pero también su homenaje a una historia que ha marcado, sin muchos saberlo, el devenir industrial y laboral de todo un país.