Los potenciales usuarios del centro neurológico de Langreo aplauden el acuerdo para reactivarlo tras años casi vacío: "Llevamos mucho esperando, es muy positivo"

“Llevamos años esperando así que es una noticia muy positiva”. María Jesús Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Ictus y otras lesiones cerebrales adquiridas (ASICAS) de Asturias aplaude la declaración institucional que supone que el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), empiece a funcionar al cien por cien. No hay plazos para que el edificio de Barros, en Langreo, esté a pleno rendimiento, pero sí una promesa, un compromiso de inversión de 22 millones en cuatro años y el anuncio de que antes de finalizar este año estarán ocupadas 20 camas de las 60 de la unidad residencial del Credine, que nunca funcionó. Luego se sumarán otras 20 camas, hasta llegar a las 40.

Bustinduy saluda al alcalde de Langreo en presencia de Enrique Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Mayores, Marta del Arco, Concepción Saavedra y María Teresa Gutiérrez, gerente del Credine / Fernando Rodríguez

Declaración institucional

Así lo anunció el miércoles en Barros el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que firmó esa declaración junto a las consejeras de Bienestar Social, Marta del Arco, y Salud, Concepción Saavedra, y el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García. El ministro se comprometió a “completar al máximo su potencial” para que el Credine sea no solo un centro de referencia nacional “sino europea”.

La consejera de Salud explicó que este mismo año se pondrán en marcha dos programas. Se abrirá una unidad ambulatoria de neurorrehabilitación y a finales de año se abrirá la unidad residencial, destinada en esta primera fase a personas que han sufrido un ictus y que serán trasladadas al Credine, donde tendrán rehabilitación, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

“Por fin”, resume Rodríguez, que argumenta que “es una necesidad clamorosa” disponer de esos servicios. Por un lado, “porque el HUCA está saturado”, y por otro, “porque hay personas a las que les resulta muy difícil desplazarse a diario en ambulancia al gimnasio del HUCA y necesitan hospitalización”. Lo anunciado en el Credine “mejora los servicios de rehabilitación tanto ambulatoria como para aquellos que por su situación clínica necesiten un ingreso”.

Asicas tiene en Asturias alrededor de 400 socios y llevan años “reclamando que este centro funcionase plenamente”, recuerda la vicepresidenta de la asociación, que no tiene ninguna duda de que el compromiso adquirido el miércoles, y que se concretará en junio en un convenio de las tres administraciones implicadas, será una realidad. “Esa foto significa mucho y compromete mucho”, dice en referencia a la imagen del ministro, las dos consejeras y el alcalde rubricando la declaración de intenciones.

Instalaciones del Credine, en Barros (Langreo) / Fernando Rodríguez

Un anuncio "maravilloso"

A Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Asturias, el anuncio le parece “maravilloso” porque “tenemos un montón de futuros usuarios”. “El Credine es un centro que no se estaba utilizando y se estaba desperdiciando y tanto en la consejería de Salud como de Bienestar Social eran conscientes de ello y de nuestras necesidades”, explica.

Para Mónica Oviedo lo más destacado del convenio es la puesta en marcha de las unidades convivenciales, las habitaciones que hasta ahora permanecieron cerradas. “Son habitaciones muy bien equipadas, accesibles, con baños adaptados y con grúa en el techo”, explica. La presidenta de Cocemfe afirma que “hay muchas personas, y en las consejerías las conocen, que podrán disfrutar de esos tratamientos y calidad de vida”. Son, en muchos casos, “personas a las que se da de alta demasiado pronto en los hospitales y tienen que esperar a la rehabilitación”. Ahora podrán hacerla en el Credine. “Ese era el objetivo inicial, atender en el Credine a esas personas después de tratar en el hospital la fase aguda del ictus y otros accidentes cardiovasculares”.

Desde Cocemfe se pedirá una reunión al Principado para que les expliquen los detalles del convenio que se firmará en junio y del funcionamiento del Credine. Quieren saber el tiempo que podrá permanecer una persona ingresada en ese proceso de rehabilitación del que habló la consejera de Salud. “Queremos que nos digan plazos, proyectos y actividades concretas”, subraya Mónica Oviedo que ahora espera “que se llene de usuarios y de profesionales especializados”.

EN IMÁGENES: El centro neurológico de Langreo abre tras diez años / IRMA COLLÍN

De cura tras la pancarta a firmar un compromiso institucional

Han sido años de lucha. Lo resumió de manera muy gráfica ante el ministro Bustinduy, con quien mostró muy buena sintonía, el alcalde de Langreo, que participó desde el inicio en las reivindicaciones: “Cuando empezamos yo era cura en Ciaño y ahora tengo dos hijos que han hecho la Primera Comunión”.

Todo comenzó hace dos décadas con la plataforma por el hospital de parapléjicos que reclamaba para Langreo un centro de referencia similar al de Toledo. Esas movilizaciones impulsaron un proyecto que se puso en marcha en 2008 y cuyas obras comenzaron en 2009. De aquella era el Centro Stephen Hawking, un centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas en Barrios, al lado de la autovía, en el nudo que une el valle del Nalón con Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. Ese nombre duró poco al no lograr el Ayuntamiento de Langreo el consentimiento ni de la Fundación del físico británico ni de su entorno familiar.

Retrasos y aperturas en falso

Según los plazos iniciales de la obra, el centro debería haber abierto en 2012. Tras varios problemas (entre ellos la quiebra de la constructora), retrasos y arreglos, los trabajos concluyeron en 2017. Después llegaron trámites varios como la compra del mobiliario y el equipamiento. El complejo abrió sus puertas en marzo de 2020, pero no para su objetivo inicial, sino para tratar a pacientes con coronavirus. Lo hizo hasta junio de 2021. Después volvió a cerrar.

Todavía fue necesario acometer una serie de mejoras con un coste de 335.506 euros. Estas actuaciones estuvieron motivadas por el retraso en la apertura y tras las inspecciones de los servicios técnicos con el fin de evaluar los problemas existentes en el centro, donde se detectaron una serie de deficiencias que fueron subsanadas.

El Credine fue inaugurado finalmente en mayo de 2022, abriendo como centro de día y de forma ambulatoria, pero con una actividad mínima y manteniendo la zona residencial de 60 camas sin actividad. Desde entonces, con el centro atendiendo a algo menos de dos decenas de pacientes, cuando tiene capacidad para 90, las críticas han sido constantes desde distintos sectores. El propio alcalde de Langreo, vecinos, sindicatos y formaciones políticas pidieron insistentemente la reactivación del Credine. Ha sido esta semana, 17 años después de que se colocase la primera piedra, cuando parece que se ha desbloqueado la cuestión. El Imserso ha llegado a un acuerdo con el Principado y el Ayuntamiento. Las consejerías de Bienestar y de Salud serán las encargadas de llenarlo de pacientes y profesionales con el respaldo ministerial. La titularidad sigue siendo del Imserso, no se pierde ese carácter de centro de referencia nacional, pero al entrar el Principado en la ecuación irán llegando pacientes y profesionales.