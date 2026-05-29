Una sociedad pública participada al 50% por Asturias y León: la propuesta del sector de la nieve para gestionar las estaciones de esquí, optimizar recursos y compartir personal especializado

El sector de la nieve asturiana ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta para intentar mejorar y modernizar la gestión de las estaciones de esquí de la Cordillera Cantábrica y, sobre todo, buscar una salida a los problemas que arrastra desde hace años Valgrande-Pajares. La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, integrada por clubes deportivos, empresarios turísticos, hosteleros, asociaciones vecinales y concesionarios vinculados a Pajares y Fuentes de Invierno, ha elaborado un amplio informe en el que plantea un nuevo modelo de funcionamiento para las estaciones asturianas y leonesas.

El documento nace tras un detallado estudio comparativo de diferentes modelos de gestión de estaciones de esquí españolas y francesas. Sus autores consideran que el principal problema de complejos como Pajares o Fuentes de Invierno es que «funcionan de manera aislada y bajo estructuras administrativas demasiado rígidas para una actividad que exige capacidad de reacción rápida», especialmente durante la temporada invernal.

Esquiadores en la zona alta de Pajares. / LNE

La propuesta apuesta por mantener el control público de las estaciones, pero alejándolas del modelo administrativo tradicional. El informe defiende que Asturias y León continúen siendo propietarias y responsables de las grandes decisiones estratégicas, aunque propone crear sociedades públicas o fórmulas mixtas con mayor autonomía de gestión para agilizar contrataciones, compras, reparaciones o inversiones.

El proyecto se sostiene sobre dos grandes pilares. El primero, la continuidad del carácter público de las estaciones. El segundo, la creación de una estructura de gestión coordinada entre Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos. La idea no pasa por eliminar la identidad de cada complejo, sino por compartir servicios y trabajar bajo una estrategia común que permita ganar dimensión y competitividad frente a otros destinos de nieve de España, Francia o Andorra.

Más eficiencia

El informe considera que las estaciones pequeñas y medianas tienen enormes dificultades para competir si cada una funciona por separado. Según sus cálculos, «la gestión independiente provoca duplicidades, incrementa costes y limita la capacidad para negociar contratos, atraer inversiones o desarrollar campañas de promoción potentes». Por ello, plantea una estructura conjunta inspirada en modelos que ya funcionan en territorios como Cataluña, Aragón, Cantabria o los Alpes franceses.

La organización diseñada tendría niveles. Por un lado existirían dos sociedades públicas territoriales, una asturiana y otra leonesa, encargadas de la explotación diaria de las estaciones de cada comunidad. Por encima se situaría una entidad común denominada “Nieve y Montaña Asturleonesa”, participada al 50% por Asturias y León, que asumiría toda la coordinación estratégica.

Esa sociedad central gestionaría aspectos como la promoción turística, la comercialización, la plataforma digital de reservas, las campañas de publicidad, las compras conjuntas o la planificación técnica. El objetivo es que el usuario perciba las cuatro estaciones «como un gran destino turístico de montaña conectado, y no como instalaciones aisladas que compiten entre sí».

Uno de los apartados más desarrollados del documento es el relativo al ahorro de costes. La asociación considera que una central de compras permitiría abaratar suministros de electricidad, combustible, maquinaria, repuestos o mantenimiento. También facilitaría disponer de piezas de recambio comunes y de servicios técnicos especializados para todas las estaciones.

La gestión del personal constituye otro de los grandes cambios planteados. El modelo mantendría plantillas propias en cada estación para garantizar el funcionamiento diario, pero crearía además una estructura común de trabajadores especializados para todo el sistema. Técnicos de remontes, mantenimiento, informática, marketing o comercialización trabajarían para el conjunto de estaciones y podrían desplazarse según las necesidades de cada momento.

Nueva estructura laboral

El informe defiende que esta fórmula permitiría «contar con profesionales más cualificados y reducir la temporalidad, ofreciendo contratos más estables y atractivos». También se compartirían servicios corporativos que actualmente están duplicados, como recursos humanos, contabilidad, asesoramiento jurídico o gestión digital.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de una marca única y de una plataforma tecnológica compartida. El documento propone una web común, una aplicación integrada y un sistema unificado de forfaits y reservas que permita contratar desde un mismo portal alojamiento, pases y actividades. La integración tecnológica, aseguran, «sería relativamente sencilla porque las cuatro estaciones ya utilizan el sistema de accesos Skidata».

La propuesta también reconoce que probablemente las estaciones seguirán siendo deficitarias desde un punto de vista estrictamente económico. Sin embargo, sus autores sostienen que generan una importante riqueza indirecta en los valles de montaña gracias al turismo, el empleo y la actividad hostelera. Por ello defienden que las administraciones deben seguir financiando parte del funcionamiento y asumir las grandes inversiones.

En el fondo, el informe plantea un cambio de filosofía. Se trataría de dejar de entender las estaciones únicamente como negocios independientes y convertirlas en una herramienta conjunta de desarrollo económico y turístico para toda la montaña asturleonesa. Sus impulsores creen que «solo mediante una gestión más flexible, profesionalizada y coordinada» podrá garantizarse el futuro de Valgrande-Pajares y del conjunto de estaciones de la Cordillera. Reclaman al Principado que pase «de las promesas a los hechos».