El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada

La locomotora de vapor vuelve a circular por las vías del pozo Sotón. La máquina construida en 1928 por la empresa alemana Orenstein & Koppel y rebautizada como “Río Nalón” recorrerá el recinto de la antigua explotación minera de El Entrego trasladando viajeros a partir del próximo año. El tren minero turístico que pondrá en marcha Hunosa tendrá 48 plazas en dos coches de viajeros y se desplazará por un trazado circular de 1.037 metros.

Los integrantes de la Agrupación de los Ferrocarriles Históricos Españoles (AFCHE), reunidos en el pozo Sotón para celebrar su asamblea anual, asistieron a una demostración en vivo de la locomotora, que llegó a Asturias de la mano de Carbones Asturianos a finales de la primera mitad del siglo XX para trasladar carbón del valle de Samuño y que fue recuperada por Hunosa. La reunión certificó la incorporación de la compañía estatal a la organización que agrupa a las principales asociaciones, museos y entidades que custodian el patrimonio ferroviario en España con el objetivo de defender y apoyar estas máquinas históricas. De ella forma parte también el Museo del Ferrocarril de Asturias, que es miembro fundador.

“Tras recuperar la locomotora se va a licitar la fabricación de los coches de viajeros del tren histórico turístico”, aseguró Gustavo Martínez Pañeda, director de Relaciones Institucionales de Hunosa. Y se recuperarán las “antiguas vías que se utilizaban desde principios del siglo XX para sacar carbón de esta mina”, añadió para explicar el proyecto que coordina la filial Sadim con el asesoramiento del Museo del Ferrocarril de Asturias. Se estudia habilitar también una zona hostelera.

Asistentes a la asamblea de la Agrupación de Ferrocarriles Históricos Españoles. / LNE

La locomotora número 8 de Carbones Asturianos, bautizada ahora Río Nalón, completará la triple oferta turística del pozo Sotón, que incluye descenso al interior de la mina, visita por los exteriores y zona museística, con el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM). Es una de las ocho máquinas de vapor restauradas dentro del plan elaborado por Hunosa para el periodo 2021-2025 y que han sido instaladas como piezas ornamentales de interés turístico y cultural en emplazamientos estratégicos como los pozos Fondón, sede del Archivo histórico de Hunosa o San José, que fue recuperado como espacio social y cultural.

"Una joya"

El director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Javier Fernández, resaltó que Asturias es “la potencia nacional en patrimonio industrial y está entre las potencias en patrimonio ferroviario y es en buena medida por la apuesta de Hunosa y Sadim por recuperar la historia asturiana”. Dentro de esta labor figura la recuperación de la locomotora “Río Nalón”, que es “una verdadera joya, que funciona y que dentro de poco cumplirá cien años”.

Su restauración ha sido, como ocurre con piezas similares, “compleja, porque hay que utilizar métodos y sistemas de trabajo que han desaparecido, como el remachado, sin 3D ni inteligencia artificial”. La máquina, fabricada en Alemania para una empresa holandesa, Spoorijzer, que, a principios del siglo XX se dedicaba a hacer obra pública.

Al estallar la Segunda Guerra mundial, los alemanes, tras ocupar Holanda, se incautaron de todas las locomotoras, entre ellas la que acabaría después en el valle de Samuño. En unos meses circulará por el pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

"Un fabuloso complemento a la visita al pozo"

Allí la han visto los representantes de las entidades que forman parte de la Agrupación de Ferrocarriles Históricos Españoles, llegadas desde Valladolid, León, Arganda del Rey (Madrid), Mallorca, Zaragoza y Alcázar de San Juan (Ciudad de Real), entre otras localidades. La puesta en marcha de este tren histórico turístico en el pozo Sotón es, indicó Javier Canals, vicepresidente del Centro de iniciativas ferroviarias “Vapor Madrid”, que gestiona el Tren de Arganda del Rey, “un complemento fabuloso a la visita al pozo minero”. “Es una iniciativa valiosísima”, dijo, remarcando que en España hay “pocos ferrocarriles históricos”.

En la asamblea celebrada en el pozo Sotón se escogió una nueva junta directiva que regirá la asociación, indican, “en un momento clave para los ferrocarriles históricos” en el país, dado que en los últimos meses se han puesto sobre la mesa cuestiones de gran calado, sobre todo en el desarrollo normativo.