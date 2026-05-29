Los vecinos de El Puente, en Langreo, dejan el encierro en el Ayuntamiento: "Ya se habla de diálogo, de que no habrá expropiaciones sin el acuerdo vecinal"
Los afectados por el plan urbanístico reivindican que con sus protestas "se ha conocido este problema", que ahora "toca solucionar de verdad"
Sesenta y un días han estado encerrados, de forma rotatoria, los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, del barrio de El Puente (Langreo), para reivindicar un diálogo "real" y rechazar el proceso de expropiaciones previsto en el plan de urbanización de la zona, que incluye la construcción de 110 viviendas de alquiler asequible. El colectivo, tras conversar con el Alcalde, Roberto García, decidió poner fin al encierro, "porque se comprometió a que no habría ninguna firma de convenio sin que estuviesen de acuerdo los vecinos y vecinas de la zona".
Verónica Núñez, portavoz de los vecinos que rechazan el plan, subrayó que "desde que entramos" en el encierro "hemos conseguimos muchas cosas. Conseguimos frenar una votación a cuatro días para que se llevara esto a cabo, y luego se paralizó el convenio. Ahora ya hablan de diálogo, llevábamos meses pidiéndolo. Además, se ha visibilizado todo el problema, todo Langreo sabe ya lo que está pasando". Según los vecinos, el proyecto "se quería hacer un poco así, sin levantar mucho polvo. Ahora se sabe lo que pasa, que hay problemática. Una vez se ha conseguido esto, y que el diálogo parece que va a ser real, pues no queremos poner ningún obstáculo", por lo que "decidimos dejar el encierro".
"Queremos que esta situación", añadieron los vecinos, "se solucione de verdad. Aquí han estado 61 días personas encerradas, con gente de más de 80 años en algún caso. Personas con problemas de salud, los que trabajábamos hicimos malabares para seguir con él. Toda esta gente ha luchado como una campeona, con valentía". Núñez agradeció además su labor a la Policía Local, también a los trabajadores en el Ayuntamiento, "también a los que nos apoyaron dentro y fuera, que son muchas, tenemos 8.000 firmas recogidas".
Un proyecto polémico
Principado y Ayuntamiento de Langreo presentaron el pasado mes de diciembre un proyecto para desarrollar tres unidades de reserva regional de suelo en el barrio de El Puente en el que la administración regional iba a construir tres bloques con 110 viviendas de alquiler asequible. El proyecto requería de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Langreo que en un primer momento lo acogió con los brazos abiertos. La polémica saltó con las expropiaciones planteadas por el Principado, alrededor de medio centenar de viviendas en la calle José Álvarez Valdés. Los residentes se opusieron y acabaron impulsando el encierro en el Ayuntamiento.
El Consistorio decidió suspender el expediente y le comunicó al Principado que por el momento no se desarrollaría la reforma, que se iniciaba un proceso de diálogo con todos los implicados, un proceso que ahora los vecinos ven con buenos ojos.
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