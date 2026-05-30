Baja por lesión del pregonero de San Xuan en Mieres: sale el futbolista Diego López, entra Rufino del Barrio, muy querido en el concejo

El programa de las fiestas de San Xuan 2026 en Mieres sufrirá una modificación en uno de sus actos principales. El futbolista del Valencia Diego López, quien había sido anunciado inicialmente como el encargado de pronunciar el pregón este año, finalmente no podrá desempeñar este papel por motivos de salud.

Diego López, con la medalla de oro, durante el homenaje que recibió en Turón. | / LNE

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Mieres en un comunicado oficial, una lesión de última hora obligará al deportista a someterse a una intervención quirúrgica, lo que le impide asistir al acto. Desde el Consistorio han lamentado profundamente este imprevisto, enviando un mensaje de apoyo al jugador y deseándole "una pronta recuperación", al tiempo que han asegurado que le seguirán esperando con los "brazos abiertos" en el concejo.

Rufino del Barrio, nuevo pregonero

Ante esta inesperada baja, el Ayuntamiento no ha tardado en confirmar el nombre de la persona encargada de tomar el relevo para inaugurar las fiestas de San Xuan. El elegido es Rufino del Barrio López, figura muy conocida y querida en el municipio.

Del Barrio, recientemente jubilado, fue director del área de tiempo libre y ocio del Ayuntamiento de Mieres, cargo desde el cual impulsó numerosos proyectos y actividades en el concejo. El gobierno local ha destacado que, ante la necesidad de encontrar a alguien que represente el "talento y las grandes personas" de la zona, la elección de Rufino del Barrio ha sido recibida con gran satisfacción.

El pregón, que dará el pistoletazo de salida oficial a las celebraciones de San Xuan, mantiene su convocatoria. La cita tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio a las 20:00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta. Será el escenario donde el exdirector municipal se dirija a sus vecinos, en un acto que promete ser emotivo y de reencuentro con una de las personalidades más cercanas de la vida pública local.