El gobierno de Langreo promete "diálogo sincero" a los vecinos de El Puente afectados por las posibles expropiaciones

El gobierno local de Langreo (IU) promete un "diálogo sincero" con los vecinos del barrio de El Puente afectados por las posibles expropiaciones dentro del plan urbanístico de la zona, ahora paralizado precisamente para "llegar a acuerdos, trabajando con lealtad y disposición sincera a escuchar a todas partes". El gobierno local, además, valora positivamente el gesto de los vecinos que estaban encerrados en el Ayuntamiento, que han dejado la protesta, y lo ven como un acto "acertado, responsable y favorable al proceso de diálogo".

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés llevan 61 días con su protesta, un encierro rotatorio en el salón de plenos del Consistorio. Rechazan el proceso de expropiaciones previsto en el plan que levantaría 110 viviendas públicas de alquiler asequible en la zona. Serían en total medio centenar de afectados. El gobierno local ha llegado a paralizar este plan, a suspenderlo, para iniciar un proceso de negociación. Los vecinos valoran que el alcalde, Roberto García, "se haya comprometido a que no haya firma de convenio sin que estuviesen de acuerdo los vecinos de la zona", subrayaba la portavoz del colectivo, Verónica Núñez.

Paso adelante

Desde el gobierno local ven el final de la protesta como un paso adelante en la predisposición de todas las partes a llegar a acuerdos. Así, se "valora de forma muy positiva la decisión de los vecinos de El Puente de poner fin al encierro mantenido en el salón de plenos consistorial", y considera que "se trata de un gesto acertado, responsable y favorable para el proceso de diálogo que se abrirá en próximas fechas en torno al futuro" de esta zona de Langreo, muy afectada por los más de 15 años de obras del soterramiento ferroviario.

Desde el Ayuntamiento se destaca que se ha llegado a suspender el convenio urbanístico, que se han propuesto hace ya semanas la puesta en marcha de "mesas de diálogo", y recalca que se afronta "esta nueva etapa con voluntad de acuerdo, lealtad institucional y disposición sincera a escuchar a todas las partes". El objetivo, subrayan, "debe ser trabajar con seriedad, con datos reales y con rigor, para analizar las alternativas posibles y adoptar las mejores decisiones para los vecinos afectados, para El Puente y para el conjunto de Langreo".