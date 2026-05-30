De hospital de parapléjicos a centro neurológico: los 20 años de espera por el funcionamiento real del Credine

Más de dos décadas. Si se cumple lo acordado ese es el tiempo que han tardado los pacientes en ser atendidos en el Centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros, en Langreo desde que surgió la propuesta, más bien petición, de construir en Langreo un hospital de parapléjicos. Y allí estaba el cura de Ciaño, Roberto Marcos García, en el núcleo duro de la reivindicación junto a José Emilio Morán, que había sido concejal de IU y al que un accidente de moto le había postrado en una silla de ruedas. Morán había estado ingresado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y entendió que podría hacerse algo similar en Langreo para cubrir la zona norte de España.

El ahora alcalde de Langreo, entonces párroco de Ciaño, pegando carteles a favor del hospital de parapléjicos en 2006. | / Fernando Rodríguez

Era principios de la década de los 2000, con la minería y la industria en desmantelamiento y con unos fondos mineros que prometían la reconversión. Ahí encaja el nacimiento de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Hospital de Parapléjicos de Langreo. La presión social llevó a que la Junta General del Principado de Asturias aprobase por unanimidad en 2006 una resolución que instaba al Gobierno a incluir este proyecto en su hoja de ruta.

Barros, Langreo. El ministro de Derechos Sociales firma en la sede del centro una declaración institucional sobre el Credine, junto a las consejeras de Derechos Sociales y Salud y el alcalde de Langreo / Fernando Rodríguez / LNE

Declaración institucional

En la declaración institucional que este miércoles 27 de mayo firmaron en el Credine Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales; Concepción Saavedra, consejera de Salud, y Roberto García -que ya no es cura sino alcalde de Langreo y feliz padre de dos niños “que ya han hecho la comunión”, como él mismo recordó antes de firmar para poner perspectiva temporal al inicio de la historia-, se subraya que “la creación del centro es fruto, así como ejemplo, de la colaboración inter-institucional, en este caso entre la Administración General del Estado, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo. Formalizada a través del Protocolo General de 27 de julio de 2006 y del Acuerdo Marco de 18 de septiembre de 2007, que establecieron su titularidad pública estatal, su integración en el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y el compromiso de cooperación financiera y funcional entre administraciones, evidenciando así el interés y compromiso a todos los niveles con la oferta de un servicio de apoyo y cuidados de calidad para las personas con afecciones neurológicas tanto en Langreo como en la región inmediata”.

Acuerdo y retrasos

Desde ese acuerdo unánime de todos los grupos políticos del parlamento asturiano aún tuvieron que pasar tres años, manifestaciones y movilizaciones incluidas, para que en 2009 comenzasen las obras en Barros. Y ahí comenzó otro calvario. Los trabajos, según el proyecto de obra, tenían que estar acabados en 2012 pero la empresa constructora quebró y hubo numerosos retrasos. Cinco años más de espera hasta que se acabó la obra. Era 2017 y parecía que sí, pero no. A finales de ese año el Gobierno central confirmó que el complejo se integraría en la red pública de centros de referencia estatal del Imserso. Retrasos en la compra del mobiliario y en la adjudicación del equipamiento dejaron el Credine en un limbo, en estado de latencia. Finalmente abrió sus puertas en marzo de 2020 tras 15,9 millones de euros de inversión pero no precisamente para lo que había sido creado sino para atender pacientes con covid. Era la época dura de la pandemia. El centro hizo su servicio pero en junio de 2021 volvió a echar el cierre.

Apertura en falso y nuevo cierre

Con el paso de los años, el edificio se fue deteriorando. Fue necesario acometer una serie de mejoras con un coste de 335.506 euros. Estas actuaciones estuvieron motivadas por el retraso en la apertura y tras las inspecciones de los servicios técnicos con el fin de evaluar los problemas existentes en el centro, donde se detectaron una serie de deficiencias que fueron subsanadas. Algunas de ellas estaban relacionadas con la aparición de humedades en varios despachos de la planta inferior, con lo que hubo que actuar en la impermeabilización de las cubiertas, así como en los patios interiores. En este último caso, se debió a la poca altura de los zócalos, que hicieron que entrase el agua de la lluvia. También había humedades en los techos de las salidas a patios, que se deformaron.

Inauguración

El día D llegó el 22 de mayo de 2022. Por fin abría el Credine como Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas. No era lo que se había pedido veinte años antes pero era algo. El problema es que ese nombre tan rimbombante se quedó en nada y las instalaciones pasaron a ser poco más que un centro de día con un par de decenas de pacientes, cuando tiene capacidad para 90 personas. La unidad residencial nunca abrió y los proyectos de investigación nunca llegaron.

Los colectivos sociales que tanto habían tirado por el centro protestaron una y otra vez. También lo hizo Roberto García, ahora desde la alcaldía.

Cuatro años más languideciendo hasta que el pasado miércoles se firmó esa declaración de intenciones a tres bandas que anuncia la puesta en funcionamiento del Credine al cien por cien de su capacidad. Para ello se invertirán 22 millones de euros en cuatro años. La clave para desbloquearlo es una gestión compartida. El centro sigue siendo de titularidad estatal, del Imserso, pero quien lo llenará día a día de contenido con programas, con pacientes, con profesionales, será el Principado. Aún no se sabe cómo será exactamente el funcionamiento. Habrá que esperar unas semanas para que se firme el convenio entre las tres administraciones, estatal, regional y municipal, en el que se fijará todo. Tan solo unas semanas en más de dos décadas. Si todo lo prometido y comprometido es verdad, no parece demasiado tiempo.