Las luchas mineras quieren convertirse en museo en Mieres: el proyecto suma apoyos institucionales y sociales para hacerse realidad

La Casa de la Cultura Teodoro Cuesta acogió este viernes el primer encuentro público entre la recién creada asociación "Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras" y el tejido cultural y vecinal de Mieres. La cita, que reunió a representantes de colectivos sociales, asociaciones de barrio y entidades culturales, sirvió para que los promotores del proyecto explicaran en detalle su propuesta de crear un museo dedicado a la memoria obrera y minera de Asturias.

La asociación, legalmente constituida desde enero y formada por una treintena de personas vinculadas al sindicalismo, la cultura y la investigación histórica, expuso ante los asistentes los avances del anteproyecto y la red de apoyos institucionales que ya han comenzado a tejer. Su objetivo es claro, levantar en Mieres un espacio museístico y pedagógico que recoja, preserve y divulgue la historia de las luchas mineras, desde finales del siglo XIX hasta las movilizaciones más recientes.

Un museo con documentos reales y memoria viva

Durante el encuentro, Lito García, uno de los impulsores del proyecto, explicó con detalle la filosofía que guiará la futura exposición. Subrayó que el museo no se limitará a paneles informativos o fotografías, sino que apostará por mostrar documentos originales que permitan comprender de forma directa el impacto de las luchas obreras.

“Muchas veces me preguntan qué mostraríamos”, señaló García. “La curaduría de un museo es lo que se expone dentro, y en nuestro caso es fácil de explicar: si quieres contar la huelgona del 62 y tienes en la mano una sentencia que determina cuáles fueron las consecuencias o los logros, es mucho más fácil de entender”. El promotor insistió en el valor pedagógico de objetos como multas, expedientes o documentos firmados por comisiones de mineros y autoridades. “Si tienes una multa en la mano o un documento firmado por los propios mineros y por el ministro Solís, cualquiera entiende mejor lo que supusieron aquellas luchas”.

García también destacó la importancia de incorporar materiales audiovisuales, como documentales o películas que ayuden a contextualizar los episodios más relevantes de la historia minera.

El campus universitario, un símbolo que vuelve a la memoria

Uno de los momentos más aplaudidos del acto llegó cuando García recordó el origen del campus universitario de Mieres, estrechamente ligado a las movilizaciones de 1991-92. “De aquella lucha sale precisamente el campus”, remarcó. “Vivimos de espaldas a lo que hay dentro, y es una vergüenza, porque es envidiable. Nos deberíamos sentir moralmente propietarios de ese objeto, porque algo en nuestra historia tuvimos”.

Por ello, la asociación considera que el antiguo túnel del cargadero entre el Pozo Barredo y el campus es la ubicación ideal para el museo, tanto por su valor simbólico como por su potencial para conectar memoria, patrimonio industrial y actividad académica.

Una red de apoyos en crecimiento

Los representantes de la asociación explicaron que ya han mantenido reuniones con ayuntamientos, sindicatos, la viceconsejería de Memoria Democrática, la Consejería de Cultura, Sodeco, Incuna, la Fundación Juan Muñiz Zapico y la dirección del campus. También han iniciado contactos con museos como el de Gallarta, el MUMI o el Museo de Sabero.

El encuentro con las asociaciones mierenses buscaba sumar un apoyo clave: el del tejido social local. “Tener detrás a nuestra familia minera es determinante”, señalaron. La asociación anunció que en otoño organizarán un gran acto público en el campus para presentar el proyecto de forma oficial.