Mieres recurre la sentencia que impide subir vacas al puerto de Pinos y reclama apoyo al Principado en la "guerra de pastos" con León

El Ayuntamiento de Mieres ha recurrido la sentencia que esta misma semana eliminaba posibilidad alguna de que los ganaderos del concejo pudieran subir sus reses el puerto de Pinos (en terrenos de León, pero que es propiedad del Consistorio asturiano). Además, el alcalde, Manuel Ángel Álvarez (IU), ha solicitado una "reunión urgente" con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para abordar esta problemática, que lleva años sobre la mesa y generando conflictos. Los ganaderos del concejo, por su parte, buscan también soluciones, aunque sean temporales. Por el momento, como ya hicieran el pasado año, han alquilado el puerto de Los Hidalgos, colindante a Pinos, para poder llevar ganado, si bien son terrenos de menores dimensiones y no garantizan el poder llevar a todas las reses.

Por partes. El alcalde de Mieres ve necesaria una "reunión urgente" con Medio Rural, ya que "ante la actual situación, desde el gobierno local se considera que el Principado debe ayudar a los ganaderos mierenses e implicarse en la búsqueda de soluciones para garantizar el uso de unos pastos que, tal como reconocen todas las sentencias, son propiedad del Ayuntamiento de Mieres". Por ello, Manuel Ángel Álvarez ha pedido Marcelino Marcos Líndez "un encuentro urgente para analizar la situación y poner sobre la mesa propuestas de solución y apoyo al sector ganadero local".

Recurso

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ya ha recurrido la sentencia de esta misma semana del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo. Desde el Consistorio se recuerda lo que ordena la sentencia lleva ya años realizándose "Desde hace dos años se paralizaron las concesiones de pastos, en cumplimiento de una sentencia de hace dos años, de este mismo juzgado". Por eso, afirman, resulta “sorprendente” la decisión de esta misma semana, "teniendo en cuenta que Mieres, durante estos ejercicios, no ha concedido ninguna autorización para el traslado y pasto de ganados, ni contado con servicio de Guardería Rural, cumpliendo así con el fallo judicial de febrero de 2024". El gobierno local muestra su "perplejidad ante la sentencia de este 27 de mayo que insta al Ayuntamiento a hacer algo sobre lo que no tiene competencias".

Ganaderos de Mieres protestando en el puerto Pinos. / David Orihuela

El juzgado exige al Ayuntamiento de Mieres que «cese de forma inmediata en la vía de hecho declarada, absteniéndose de autorizar, organizar, facilitar, permitir por omisión, certificar o llevar a cabo cualquier actuación de servicio o fomento de la ganadería en los puertos del término municipal de San Emiliano». Algo que, según el Ayuntamiento, llevan ya dos años cumpliendo.

Mieres, recalca el gobierno local, "ha acatado todos los fallos judiciales y trabaja desde hace años para normalizar la situación de Pinos". Lamenta además que "algunos sectores solo busquen alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto en torno al puerto de Pinos". "La estrategia de crispación permanente", añaden, "es un error y ante ella el gobierno local tiene clara su posición, optar por el camino contrario: la apuesta por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia". "Esa", afirman, "es la posición de Mieres y así lo seguirá siendo, actuando en todo momento con responsabilidad, buena fe y de acuerdo a la normativa vigente y teniendo en cuenta siempre que los terrenos de Pinos son propiedad del Ayuntamiento desde hace un siglo, algo que no está en cuestión en ningún momento".

Solución temporal

Por su parte, los ganaderos tienen que hacer algo con sus vacas de cara a la campaña de verano. La solución temporal es la misma que el año pasado, llevar el ganado al cercano puerto de Los Hidalgos, que los asturianos ya tienen alquilado para estos próximos meses. También linda con Castilla y León y también han encontrado allí caballos de la comunidad vecina. El problema, explica David Pérez Naya, es que la cabaña mierense la componen 1.500 cabezas, “y en los Hidalgos caben 350 apurando mucho”. A eso se suma otra dificultad que no tuvieron en 2025. Este año el auto judicial les impide atravesar el puerto de Pinos para llegar a Los Hidalgos, así que deberían acceder desde Babia, en León. De todos modos, los asturianos entienden que en ese aspecto tienen de su mano la Ley de Bienestar Animal que dicta que el traslado de animales de un punto a otro debe hacerse por el camino más corto.

Este viernes, medio centenar de ganaderos mierenses estuvieron protestando en Pinos. Retiraron parte del vallado que ellos mismos levantaron. Tres fueron identificados por la Guardia Civil, que vigilaba para que no se llevase ganado.