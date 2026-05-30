La propuesta ganadora del concurso universitario para una nueva estación de tren en Mieres: Esta sería su ubicación

Una nueva estación de tren de alta velocidad ubicada en el área que utiliza la empresa municipal de autobuses de Mieres, Emutsa. Esa es la propuesta ganadora del concurso de ideas organizado por la Escuela Politécnica de Mieres, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, de las empresas Vectio y Boprisa y del Colegio de Ingenieros de Caminos. Manuel Vega, Iván Álvarez y Víctor Álvarez, estudiantes del master de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se imparte en el campus de Barredo, forman el equipo que se hizo con la victoria en el certamen dirigido a estudiantes universitarios, que buscaba diseños para una nueva estación de alta velocidad ferroviaria en Mieres. Los premios se entregaron en la sala de grados de la Escuela Politécnica.

Al concurso, que llegó a su octava edición, se presentaron diez propuestas llegadas desde España -de las universidades de Oviedo y de Castilla La Mancha-, Francia, Suiza y Noruega. De todas ellas, “Coser el valle” fue la elegida.

“Proponemos una estación intermodal en una explanada que permite una buena conexión con la autovía, con la glorieta de Mieres Norte, y bien comunicada con itinerarios peatonales, aparcamientos e integración de la línea de ancho métrico con la alta velocidad y cercanías”, indicó Vega, que recogió el premio junto a Iván Álvarez. “Se trasladaría, creando un espacio nuevo, ya que la actual estación está bastante encorsetada”, señalaron los estudiantes.

Una actuación que costaría, según estiman los alumnos de la Escuela Politécnica de Mieres, alrededor de “33 millones de euros”. “Hemos trabajado en la propuesta durante todo el curso”, explicó Álvarez, que resaltó que han ido modificando la idea inicial. El proyecto de la nueva estación de tren de Mieres incluiría “una pasarela nueva y un túnel”.

Soterramiento

El segundo premio fue para la propuesta “Ágora”, presentada por Samuel García, alumno de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Entre las ideas presentadas al certamen, figuran la de soterrar el ferrocarril y hacer coincidir la estación de alta velocidad con la de autobuses, que quedaría en superficie. También se planteó dejar la estación en la ubicación actual, ampliándola en parcelas del polígono de Gonzalín, además de llevarla al entorno de la estación histórica del ferrocarril.

Pedro Plasencia, profesor del área de Ingeniería del Transporte y creador del concurso hace ocho años, hizo hincapié en que es “muy interesante que los alumnos den rienda suelta a su imaginación y que planteen alternativas”. Al acto asistió la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo.