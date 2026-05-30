San Martín recupera su "Xuntanza malabar" con la octava edición

San Martín del Rey Aurelio recuperó este sábado su "Xuntanza malabar" un encuentro organizado por "Circo en la Luna" y la escuela de circo. Lo hicieron con la ilusión de volver a encontrarse en el parque de La Laguna de El Entrego ya que desde la pandemia del covid no habían podido hacerlo. Allí estaba Leo Carrio, uno de los niños de la escuela de malabares que ya controla el diábolo pero no tanto las mazas. Leo lleva seis meses practicando. Los que sí que los tienen ya dominados son los artistas que hicieron una demostración ante las decenas de personas que acudieron a la "xuntanza", que reunió en San Martín compañías circenses de Navarra, Barcelona y Cantabria, así como de Colombia. El parque acogió actividades durante toda la jornada y ya por la tarde la actividad se trasladó al teatro municipal "Nuberu" de El Entrego, con la gala de los alumnos de la escuela de circo, con participantes de todas las edades. n