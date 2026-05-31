Asturias y León "ya trabajan" en la gestión conjunta de sus estaciones de esquí, replica el Principado al sector de la nieve

El Principado “cree firmemente” en los beneficios que supone unir bajo una misma gestión las estaciones de esquí de Asturias y León, Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanesa Gutiérrez, explicó este domingo que las administraciones de las dos comunidades autónomas llevan tiempo trabajando en esa línea porque mejora “la eficacia y la eficiencia de los recursos” y supone “crear un dominio esquiable único, bajo una misma gestión, que se convertiría en una referencia”. “Estamos aprovechando la buena relación que hay entre ambos gobiernos para encontrar ese modelo de gestión público”, aseguró la consejera, que reveló “conversaciones constantes” y la existencia de “un grupo de trabajo que lleva tiempo analizando posibilidades”.

Gutiérrez explicó que la cuestión es compleja porque se trata de “dos administraciones diferentes, con modelos de gestión distintos y hay que tener en cuenta muchas variables porque cada estación tiene su patrimonio, sus recursos, su personal”, por eso, “no se trata solo de analizar el modelo, sino de preservar y crear más puestos de trabajo y de otras muchas cuestiones”.

Esquiadores en la zona alta de Valgrande-Pajares, esta pasada temporada / LNE

Vanesa Gutiérrez apuntó que técnicos de su consejería y de la de Turismo de la Diputación de León, que es la que tiene competencias en las estaciones de esquí de la comunidad vecina, llevan tiempo trabajando en busca de ese modelo de gestión conjunta. Lo que no han analizado aún es la propuesta de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, integrada por clubes deportivos, empresarios turísticos, hosteleros, asociaciones vecinales y concesionarios vinculados a Pajares y Fuentes de Invierno, que ha elaborado un amplio informe, en el que plantea un nuevo modelo de funcionamiento para las estaciones asturianas y leonesas con la creación de una sociedad pública participada al 50% por Asturias y León.

“En realidad ya llevamos tiempo trabajando en eso”, explicó la consejera, que recordó que el pasado cinco de marzo, cuando se escenificó la electrificación de Fuentes de Invierno, el presidente del Principado, Adrián Barbón anunció que el Gobierno de Asturias y la Diputación de León ya estudian el modelo jurídico que permitirá articular una gestión conjunta de las cuatro estaciones de la cordillera Cantábrica occidental. Ese día, Barbón explicó que el objetivo es crear una estructura estable que trascienda legislaturas y permita coordinar inversiones, promoción, comercialización y planificación estratégica bajo una visión compartida. La fórmula legal está aún en análisis, pero ambas administraciones coinciden en que la unión permitirá "ganar dimensión, eficiencia y capacidad competitiva frente a otros destinos de montaña".