Cambios en la recogida de residuos orgánicos en Mieres: los contenedores se abrirán, desde el lunes, con tarjeta en vez de con llave
El Ayuntamiento ha repartido más de 2.000 fichas a vecinos del concejo y seguirá distribuyéndolas en dos puntos
Los contenedores marrones, de residuos orgánicos, se abrirán desde el lunes 1 de junio con tarjeta, que sustituye a la llave que se utilizaba anteriormente. La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mieres, que dirige Teresa de la Fuente, ha culminado el proceso de cambio.
Esta modificación hizo que, durante los últimos meses, los depósitos permaneciesen abiertos para facilitar su uso y evitar molestias durante la transición. Desde el lunes estarán cerrados y los ciudadanos tendrán que utilizar la tarjeta para depositar los residuos orgánicos en su interior.
El Ayuntamiento ha entregado ya más de 2.000 tarjetas a vecinos del concejo y seguirá repartiéndolas, de forma gratuita, en la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas, y en el Atenéu de Turón, de 16.30 a 20.00 horas. Desde la concejalía de Medio Ambiente se agradece a los vecinos el compromiso con la recogida selectiva y, en este caso, con la separación de residuos orgánicos. Se destaca, además, la importancia de utilizar para su depósito en los contenedores bolsas de material biodegradable.
Campaña informativa sobre el cubo marrón
El Ayuntamiento de Mieres, indican fuentes municipales, lleva años haciendo una “importante apuesta” por promover la recogida de residuos orgánicos, poniendo en marcha una campaña informativa sobre el cubo marrón, con el eslogan "Ya no hay excusa, el marrón sí se usa". También incrementó el número de contenedores marrones, que se ha triplicado en el último año con un presupuesto de cerca de 200.000 euros.
Toda esta labor se vio acompañada de la respuesta ciudadana, ya que Mieres fue el concejo asturiano que más incrementó la recogida de residuos orgánicos en 2025, pasando de 121 toneladas a 225. El aumento fue del 85% con respecto a 2024, quedándose cerca de cuadriplicar las cifras desde 2020. Este es, señalan desde el gobierno local, “un éxito colectivo fruto de la colaboración y la implicación ciudadana”.
Para promover la recogida selectiva, y, concretamente, la de residuos orgánicos, desde el Consistorio se han puesto en marcha sucesivamente distintas acciones cofinanciadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con Fondos Next Generation.
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