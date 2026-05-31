“Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV

La parroquia de los Padres Pasionistas, conocida popularmente como el Convento, destaca en Mieres por la energía que desprende, con una constante presencia en la vida social de la ciudad. La congregación trasladará una joven representación a Madrid el próximo 8 de junio con motivo de la visita del Papa León XIV. El viaje reunirá a jóvenes vinculados a distintos grupos pastorales y supondrá también, según destacan, «una experiencia de convivencia, fe y encuentro con miles de participantes llegados desde toda España».

La expedición mierense acudirá integrada en la congregación pasionista y compartirá experiencia con grupos llegados desde distintas comunidades. Isabel Sendino, vinculada a Cáritas y participante habitual en este tipo de encuentros, destaca el valor humano y espiritual de la experiencia. “Solo el hecho de compartir con gente de tantos lugares, idiomas y movimientos distintos te hace crecer muchísimo”, explica. “El corazón se te hace enorme y te entran ganas de ayudar y de ser mejor persona”.

Parte de la delegación mierense que viajará a Madrid. / D. M.

Compromiso pendiente del Papa Francisco

El párroco Rodrigo Sevillano subraya que el viaje tiene también un profundo sentido de Iglesia universal. “Cuando nos convocamos en torno al Papa somos todos Iglesia, más allá de movimientos o congregaciones distintas”, afirma. Según explica, la visita de León XIV responde en parte a compromisos pendientes del Papa Francisco, especialmente relacionados con Canarias y la cuestión migratoria.

Para muchos jóvenes será además una preparación emocional y espiritual para futuros encuentros internacionales, como la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Seúl. “Es una oportunidad única y un privilegio que el Papa venga a España”, señala el grupo. ¿Qué le diarían si pudieran acercarse a él?:“Francisco siempre pedía que rezáramos por él, y esa sigue siendo también una manera de acompañar al nuevo Papa. Le daríamos las gracias”.