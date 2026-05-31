Las familias exigen el arreglos urgentes en el colegio José Berndardo de Sama: "Nos toman el pelo"
El AMPA intervino en el Pleno de Langreo para exigir inversiones al Principado y mantenimiento al Ayuntamiento
Más centros educativos de las Cuencas que denuncian el mal estado de sus instalaciones. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público José Bernardo de Sama, en Langreo, participaron en la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento. Reivindican mejoras en el colegio, que sufre «grave deterioro» de sus instalaciones. Subrayan, además, que hay que tener en cuenta que se trata de un centro con 290 alumnos, y que el 24% de los matriculados o son alumnos con necesidades especiales o de atención especial (NEAE).
Los representantes de las familias en el José Bernardo tienen claro que el colegio necesita inversiones urgentes. El problema está en que «nos toman el pelo», porque las administraciones se culpan entre ellas: el Principado (responsable de inversiones a largo plazo) responsabiliza al Ayuntamiento (encargado del mantenimiento diario), y viceversa. «Que se dejen de juegos», indicaron desde el AMPA, «qué definan quién tiene que hacer qué, porque hay para todos».
El centro tiene ya 52 años, tiene gran parte de las persianas «que ni suben, ni bajan», sufre goteras, hay espacios donde las baldosas están completamente rotas, el patio está en mal estado. «El colegio intenta subsanar problemas, pero son parches, ni hay inversión, ni hay mantenimiento real», denuncia el AMPA del colegio.
Exigen un calendario de actuaciones en el centro, «ya vinieron a verlo, hay que definir quién arregla qué, y ponerse a ello», concluyen las familias.
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