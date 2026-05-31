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"Girls Night", punk y rock feminista en las noches de Langreo

La Sala Telva acogió un concierto con los grupos "Hekate Heads", "Superpuestas" y "The Brassieres"

&quot;Supepuestas&quot;, en el concierto en Langreo.

"Supepuestas", en el concierto en Langreo. / J. Antuña

Javier Antuña

Javier Antuña

Langreo

«Girls Night Out Vol. 2» llenó de punk feminista Llangréu. «Hekate Heads» (Barcelona), «Superpuestas» (Madrid, en la imagen) y «The Brassieres» (Llangréu) fueron las formaciones protagonistas de este festival que aúna radicalidad sonora y compromiso político con la denuncia contra la marginación y estereotipación de la mujer.

La Sala Telva fue el escenario donde el noise, el rock, el metal y algunas pinceladas de pop maridaron con el punk abriendo horizontes sónicos a uno de los géneros musicales por antonomasia de la música popular del siglo XX con proyección en la actualidad.

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