"Girls Night", punk y rock feminista en las noches de Langreo

«Girls Night Out Vol. 2» llenó de punk feminista Llangréu. «Hekate Heads» (Barcelona), «Superpuestas» (Madrid, en la imagen) y «The Brassieres» (Llangréu) fueron las formaciones protagonistas de este festival que aúna radicalidad sonora y compromiso político con la denuncia contra la marginación y estereotipación de la mujer.

La Sala Telva fue el escenario donde el noise, el rock, el metal y algunas pinceladas de pop maridaron con el punk abriendo horizontes sónicos a uno de los géneros musicales por antonomasia de la música popular del siglo XX con proyección en la actualidad.