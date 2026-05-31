“En Lena hemos demostrado que se puede pactar con el PP sin renunciar a nuestras señas de identidad”

Gema Álvarez (IU) encara el último año del mandato convertida ya en una de las figuras más consolidadas de la política municipal asturiana. Vinculada al Ayuntamiento lenense desde 2007, primero como concejala y posteriormente como teniente de alcalde, cumplirá en diciembre diez años al frente de la Alcaldía. La regidora defiende la gestión realizada durante este mandato, reivindica el diálogo político por encima de las siglas y fija entre sus prioridades pendientes la nueva estación del AVE, el mercado de ganado y el impulso económico y turístico del concejo.

—¿Qué destacaría de la gestión realizada estos tres años?

—Sin ninguna duda, la culminación del nuevo centro de salud. Después de 30 años de promesas eternas, papeles mojados y gobiernos de un color y de otro mirando para otro lado, Lena tiene por fin un centro de salud digno, moderno y con los servicios que merece su gente. No ha sido fácil. Hemos tenido que pelear con el Principado, exigir plazos, pero lo hemos logrado. Eso es gestión: convertir una reivindicación histórica en una realidad. Y eso es lo que más me enorgullece de estos tres años. Ahora, por fin, los vecinos y vecinas de Lena tienen un centro de salud a la altura.

–¿Algo más?

–Además, destacaría que ya están en marcha las obras del polígono de Villallana, otra reivindicación histórica del concejo. Era una actuación pendiente desde hacía más de veinte años. Hemos tenido empresas funcionando durante todo este tiempo prácticamente sin desarrollo real del polígono y ahora por fin conseguimos desbloquearlo. Estamos hablando de una inversión de unos 5,5 millones de euros.

—¿Qué proyectos quedan pendientes por ejecutar?

—El gran proyecto pendiente es el nuevo mercado de ganado. Lena tiene una cabaña ganadera excelente, de altísima calidad, y las ferias que hemos celebrado estos años así lo demuestran. Cada año baten récords de participación. Incluso hemos organizado una feria monográfica de caballos, de silla y de tiro, con muchísimo éxito. Eso quiere decir que el sector tira, que hay potencial, pero también que nuestras instalaciones actuales se nos quedan pequeñas. Necesitamos un recinto moderno, cubierto, con buenos accesos y servicios para ganaderos, compradores y público. Además, hay que tener en cuenta que estamos viendo cómo se incorpora gente joven al sector ganadero. Hay emprendedores que quieren apostar por la ganadería y tenemos que apoyar también a esa nueva generación.

—Tras los pactos presupuestarios con el PP, ¿entiende las críticas de parte de la izquierda?

—No las comparto. Gobernar es gestionar para la gente, no para las siglas. En Lena el PP no está en el equipo de gobierno. Hemos pactado partidas concretas: asfaltado de caminos rurales, mejora del alumbrado, parques infantiles… A cambio apoyaron nuestros presupuestos. Eso no significa desdibujarse. Significa asegurar que las inversiones lleguen donde realmente importan, que es a nuestros vecinos.

—¿Dónde sitúa las líneas rojas para alcanzar acuerdos con el PP?

—Estamos hablando de política local y aquí lo que ambos partidos ponemos por encima de todo son los vecinos y el concejo. Todos vivimos aquí y nos preocupa Lena. Evidentemente hay discrepancias, como no puede ser de otra manera, pero el diálogo siempre está abierto y existe voluntad para alcanzar consensos con ellos y con el resto de grupos. De hecho, los últimos presupuestos fueron aprobados por unanimidad.

—¿Cree que la tensión dentro de la izquierda asturiana puede pasar factura electoral a IU?

—Puede que sí y me preocupa. La fragmentación beneficia siempre a la derecha. Pero IU tiene un papel muy claro: ser una izquierda responsable. Nosotros nos mediremos en las urnas con hechos.

—¿Qué responde a quienes creen que IU está normalizando acuerdos con la derecha?

—En Lena sacamos adelante inversiones necesarias sin renunciar a nuestras señas de identidad. Gobernar es tener disposición para llegar a acuerdos por nuestros vecinos y eso no es algo exclusivo de aquí. Se hace también en otros ayuntamientos de distintos signos políticos. Las confrontaciones permanentes y el “no por el no” no solucionan los problemas de la gente. Somos la primera administración a la que acuden los vecinos cuando tienen un problema y eso hay que priorizarlo.

—La crispación en Valgrande-Pajares ha ido creciendo. ¿Qué diagnóstico hace?

—Es difícil hacer un diagnóstico real, pero sí sé que es una estación centenaria, con muchísimo potencial y que es un motor económico para Lena. Necesita inversiones y una mejora de la gestión. Todo eso genera mal ambiente y al final quien lo paga es el usuario.

Gema Álvarez, en su despacho. / D. M.

—¿Cree que el Principado pudo gestionar mejor la situación?

—Sin duda. Desde el Ayuntamiento hemos reclamado mejoras e inversiones en la mesa de seguimiento y seguimos haciéndolo. También hay cuestiones pendientes en la urbanización del Brañillín. Nosotros tenemos informes que dejan claro que determinadas competencias corresponden al Principado. Hay actuaciones de saneamiento y adecuación que tienen que ejecutarse cuanto antes.

“La alta velocidad empieza y termina en Lena dentro de Asturias y seguimos con una estación inaccesible” Gema Álvarez, alcaldesa de Lena

—¿Teme que la imagen turística de Pajares se esté deteriorando?

—Muchísimo. Estamos perdiendo la oportunidad de posicionar el esquí asturiano como referente. Mientras León mejora instalaciones, nosotros seguimos con problemas de remontes, atención al cliente y conflictos internos. Cada temporada marcada por la tensión deja una mala imagen que tarda años en borrarse.

—¿Qué otros valores turísticos tiene Lena?

—Lena es mucho más que nieve. Tenemos el Camino de Santiago del Salvador, la arquitectura industrial vinculada a la Rampa de Pajares, la gastronomía, la montaña, la naturaleza y también la bicicleta. Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España, dijo que somos el concejo con más puertos de montaña de España y eso es un potencial enorme. Tenemos La Cubilla, La Cobertoria, Pajares, El Cordal… y además muchos de los grandes puertos asturianos pasan por Lena.

—¿La nueva estación del AVE sigue siendo una prioridad?

—Sí, totalmente. La alta velocidad empieza y termina en Lena dentro de Asturias y seguimos teniendo una estación con más de cien años que no es accesible. Después de dos décadas de obras ferroviarias, Lena merece una estación moderna. El proyecto ya está muy avanzado, yo misma vi el borrador y la infografía tiene una pinta espectacular. Ahora hace falta adjudicar la obra y empezar cuanto antes. Además, irá acompañada de actuaciones de accesibilidad y ascensores financiadas junto a ADIF y el Principado.

—¿Da por cerrada la etapa de gobierno con Compromisu?

—Actualmente sí. Es muy difícil recuperar la confianza después de lo ocurrido. Siempre pongo el mismo ejemplo: cuando una pareja te traiciona, las segundas oportunidades suelen estar abocadas al fracaso. Pues aquí pasa algo parecido.

—¿Qué destacaría de su actual equipo de gobierno?

—La implicación, la honestidad y la calidad humana. La mayoría nunca había hecho política, pero son gente de Lena y eso es un valor enorme. Además, creo sinceramente que nunca hubo un equipo tan unido y cohesionado. Llevo en política municipal desde 2007 y nunca había trabajado con un grupo con tanta confianza y tan buen ambiente interno. Ya somos amigos y eso se nota a la hora de trabajar.

—¿Cuál debe ser el papel de IU en Asturias?

—Ser una izquierda útil. Gobernar donde se pueda para cambiar la vida de la gente, ejercer una oposición exigente donde no se gobierne y tender puentes con quienes compartan objetivos sociales, de vivienda o de apoyo a las minorías. En Lena hemos demostrado que se puede pactar sin venderse.

—¿Cómo ve el futuro del concejo?

—Con esperanza realista. Tenemos retos enormes como la despoblación, el envejecimiento o la falta de vivienda de alquiler, un tema en el que ya estamos trabajando. También necesitamos más frecuencias de alta velocidad. Pero tenemos un patrimonio natural y humano inmenso. El futuro de Lena pasa por asentar población, ofreciendo opciones de trabajo, facilidades para teletrabajar o viajar cómodamente, pero permitiendo que la gente elija nuestro concejo para vivir y formar una familia.

—¿Se plantea repetir como candidata?

—Esa decisión debe tomarla Izquierda Unida y sus órganos. Yo estoy aquí gracias al partido y a la militancia, así que por respeto hay que esperar. Lo que sí puedo decir es que estoy muy a gusto, muy ilusionada y con ganas de culminar proyectos importantes para Lena.