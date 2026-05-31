Ni Oviedo, ni Gijón, ni Avilés: Cabañaquinta domina el fútbol sala asturiano
Los dos equipos benjamines del colegio de la capital allerana disputaron la final de los Juegos Deportivos del Principado, en los que participan decenas de centros educativos de toda la región
L. M. D.
Cabañaquinta
Ni Oviedo, ni Gijón, ni Avilés, ni Siero. Los grandes dominadores del fútbol sala asturiano son los alumnos del colegio de Cabañaquinta. Sus dos equipos, el A y el B, jugaron la final de los Juegos Deportivos del Principado en categoría benjamín, tras dejar por el camino a escuadras de toda la región. Finalmente, el Cabañaquinta B se impuso en una apretada final enbre amigos por 3 goles a 2. La final se disputó en Colloto.
En semifinales, el campeón, Cabañaquinta B, ganó 10-2 al colegio Poeta Ángel González de Oviedo. Por su parte, el Cabañaquinta A derrotó 12-2 al Veneranda Manzano, también de Oviedo.