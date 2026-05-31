Los pastos de montaña reciben a 20.0000 reses del Caudal: un millar de ganaderos afrontan una campaña amenazada por el conflicto de Pinos y el "impacto del lobo"

La campaña anual de pastos moviliza a cerca de 20.000 reses de más de un millar de ganaderos en la comarca del Caudal. La ganadería sigue manteniendo un peso fundamental en la economía rural de los cinco concejos, sosteniendo actividad y empleo en las zonas de montaña pese a los problemas estructurales que arrastra el sector, desde el despoblamiento hasta el impacto creciente del lobo sobre las explotaciones. En el caso concreto de Mieres, la cabaña está al borde del abismo por el bloqueo del acceso al Puerto Pinos, en León. Más de un centenar de ganaderos tienen sus reses en casa y muchos de ellos pueden ya se plantean vender.

La apertura de los puertos de verano (desde este lunes 1 de junio) volverá a convertir las brañas y montes comunales en el gran motor de la actividad ganadera durante los próximos meses. Aller sigue concentrando, un año más, la mayor cabaña de toda la comarca, mientras que Mieres afronta la campaña bajo la incertidumbre generada por el conflicto del puerto de Pinos, en Babia, que mantiene bloqueado el traslado de unas 1.500 reses.

El concejo allerano ha movilizado alrededor de 9.000 cabezas de ganado pertenecientes a más de 500 productores. La mayor parte corresponde a vacuno, con cerca de 7.000 animales, aunque también destaca el crecimiento del sector equino, que alcanza las 1.500 cabezas, aproximadamente un 10 por ciento más que el año pasado. A ello se suman unas 800 cabras y ovejas.

Reses pastando cerca de Cabañaquinta a la espera del traslado a San Isidro. / David Montañés

El mayor contingente

Aller dispone además de una de las mayores superficies de pasto público de Asturias, con 13.700 hectáreas repartidas en cinco agrupaciones de montes gestionadas por el Ayuntamiento. Entre ellas destacan la Agrupación 1, en el entorno del valle del río San Isidro, desde La Pola del Pino hasta el puerto de Braña, donde pastarán unas 2.300 reses, y la Agrupación 2, que abarca el valle de Casomera hasta Vegarada y reunirá otras 2.200 cabezas.

Lena también mantiene una importante actividad ganadera durante la campaña estival. El municipio llevará a los pastos de montaña 3.391 vacas, 1.578 novillas y 113 toros. La cabaña se completa con 912 caballos, 531 ovejas y 427 cabras. El concejo lenense conserva así una de las cabañas más numerosas de la montaña central asturiana, con miles de animales repartidos por sus puertos y montes comunales.

En el caso de Riosa y Morcín, la mayor parte de las reses han vuelto a concentrarse en los pastizales del Aramo. Riosa movilizará cerca de 1.000 vacas y unos 200 caballos, mientras que Morcín contabiliza unas 700 cabezas de vacuno, 168 equinos, 39 ovejas y 68 cabras. Los ganaderos de ambos municipios continúan mostrando su preocupación por "la presión del lobo", que ha reducido de forma notable la presencia de ganado ovino y caprino en los montes de la zona.

Pero situación más delicada se vive este año en Mieres. El municipio únicamente ha podido trasladar, por el momento, a unas 350 reses al puerto de Polio. El grueso de la campaña permanece en el aire debido al conflicto judicial y administrativo que afecta al puerto de Pinos, un pastizal situado en Babia y considerado imprescindible para la viabilidad de muchas explotaciones mierenses. Un mandato judicial ha impedido a las ganaderías subir a Babia como Mieres lleva haciendo un siglo, ya que el pastizal se compró en subasta pública en 1926. Una solución parcial es el alquiler del puerto de Los Hidalgos, como ya hicieron el año pasado.

El conflicto de Babia

Más de un centenar de ganaderos del concejo, con alrededor de 1.500 reses, siguen pendientes de una solución que les permita acceder este verano a los pastos leoneses. La Junta de Castilla y León ha denegado las guías de traslado necesarias para mover el ganado, apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que el Ayuntamiento de Mieres, pese a ser propietario histórico del monte, no puede gestionar terrenos situados fuera de Asturias. Los planes de acceder al monte con guías telemáticas ha sido truncado tras recibir la Guardia Civil la orden de controlar el acceso a través de La Cubilla.

El conflicto ha generado una enorme preocupación entre el sector. Los ganaderos advierten de que, si finalmente no pueden utilizar Pinos, muchas explotaciones se verán obligadas a reducir cabaña o incluso a abandonar la actividad. El colectivo reclama al Principado medidas urgentes para desbloquear la situación mientras continúa el proceso de desafectación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, una fórmula que permitiría que los propios profesionales asumiesen la gestión directa del puerto en el futuro. El Ayuntamiento de Mieres ha solicitado una reunión urgente con Medio Rural para obtener apoyo en esta "guerra de pastos".