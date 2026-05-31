Pili Barrañeda y "El Cantu La Vara" cantan su mejor tonada en El Entrego

“Es un orgullo pertenecer a la misma cultura que representas”. Así se dirigía la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez a Pili Barrañeda, que junto a José Antonio González "El Cantu La Vara", recibieron un homenaje en el teatro municipal “Nuberu” de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Son dos grandes de la canción asturiana y esas palabras de Gutiérrez, extensibles a José Antonio González, son el sentir de toda una región.

Pili Barrañeda y "El Cantu La Vara" en el teatro "Nuberu" de El Entrego / D. O.

“La música es un puente que une corazones y generaciones”, dijo Keti García, presidenta de la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, impulsora de la iniciativa. Y eso es lo que han hecho durante toda su trayectoria, su larga trayectoria. Pili y “El Cantu La Vara”, unir corazones y generaciones. Lo han hecho cantando y enseñando a cantar y este domingo recibieron el aplauso unánime por todo ese trabajo.

Como una reina

Ellos, acostumbrados a los escenarios. Ellos que han estado en todos los teatros de Asturias, en todas las fiestas y en todas las celebraciones. Ellos que han viajado representando a la cultura asturiana, vivieron este domingo uno de los momentos más especiales de su carrera. Para Pili Barrañeda “hacer disfrutar a la gente con mis canciones es lo que mejor que me ha pasado” y en el escenario de teatro Nuberu estaba “como una reina sentada en el trono”.

José Antonio González reconocía que un día como este, en el que todo el mundo reconoce no solo su talento sino también su papel en la conservación y la difusión de la cultura asturiana, “quedará grabado para siempre en mi memoria”.

La celebración contó con la actuación de la Bandina de Gaites "Valle del Nalón". Además, durante la gala, participaron el Grupo de Baile "L’Esperteyu", el Coro del Centro Social de Sotrondio, la pareja de gaita y violín formada por Keti García y Carmen Orviz, el gaitero Ramón García, y el grupo de teatro "Refaxu", al que hace décadas que pertenece Pili Barrañeda. Junto a ellos estuvieron conocidos intérpretes de la canción asturiana como son Laudelina Hortal, Damián Blanco, Virgilio Pato, Raúl Díaz, Raquel Gutiérrez, Jesús Alonso, Juanín de la Torre y Cholín Fernández.