Más viviendas vacías que Oviedo, Gijón y Avilés juntos: las Cuencas suman 21.942 pisos en desuso

Los ayuntamientos de Langreo y Mieres han derribado ya, desde que iniciaron sus planes de eliminación de ruinas, más de 120 inmuebles. Se calcula que aproximadamente el 1 y el 2% de los edificios vacíos se encuentran en esa situación. Solo en las Cuencas hay 21.942 viviendas vacías, más que de las que hay en Oviedo, Gijón y Avilés conjuntamente (21.067). Una estadística que lideran los dos concejos más poblados de la comarca, Mieres (5.749) y Langreo (4.745), pero en la que también destaca Aller, con 4.290 viviendas sin uso. Se trata, en términos globales, de los tres municipios que más población van perdiendo desde los años 60, lo que acaba reflejándose también en el deterioro de su parque inmobiliario.

En Langreo se llega ya al centenar de edificios derribados desde 2016, cuando se iniciaron este tipo de procedimientos subsidiarios: se decreta la situación de ruina, y con el dinero presupuestado anualmente, se van eliminando. El concejo, además, suma 4.745 viviendas vacías, la mayor parte en la zona rural y en los distritos de Ciaño y Barros. Por su parte, Mieres incorporó este procedimiento más tarde, pero ya se superan los veinte inmuebles derribados, prácticamente todos presentaban «problemas de seguridad», tanto para peatones como para el tráfico. En Mieres hay 5.749 viviendas vacías, gran parte de ellas en el valle de Turón, posiblemente la zona más castigada de Asturias por los cierres mineros.

Estadísticas

Las estadísticas del SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales) señalan que se considera que un edificio está vacío cuando carece de electricidad. En esta situación se encuentran 4.290 viviendas en Aller, casi tantas como en Langreo, con poco más de una cuarta parte de su población (38.612 frente a 10.100). Gran parte de este parque de pisos en desuso se encuentran en la zona rural, pero también en localidades como Caborana y Moreda. Hay más viviendas vacías en Aller que, por ejemplo, en Avilés (3.419). En el cómputo global de las Cuencas son 21.942 pisos los que se encuentran en esta situación, más que los que suman Oviedo (8.306), Gijón (9.342) y Avilés juntos.

Por su parte, en San Martín del Rey Aurelio hay 2.412 viviendas totalmente en desuso; 1.684 en Laviana; 1.507 en Lena; 695 en el concejo de Caso; 476 en Morcín y 384 en Riosa. (Sobrescobio, al tener menos de mil habitantes, no entra en la estadística). Según señalan los expertos en urbanismo, entre el 1 y el 2% de las viviendas vacías se encuentran en riesgo de ruina. Extrapolando, entre 220 y 440, al menos, en las Cuencas, a las que habría que añadir cuadras y elementos industriales abandonados, no contabilizados.

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Alquileres

Las inmobiliarias de las Cuencas, por su parte, señalan que la desconfianza de los propietarios provoca que muchos de estos pisos en desuso no entren en el mercado del alquiler. Alquileres que ya apenas bajan de los 600 euros al mes en Langreo y Mieres.