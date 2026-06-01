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Aplausos en Álava para el Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego

La polifónica ofreció un concierto en la Garaion Natutartea de Barrundia, una antigua vaquería reconvertida en teatro rural

La actuación en Barrundia.

La actuación en Barrundia. / Coro San Andrés

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L. M. D.

El Entrego

Aplausos en Álava para el Coro San Andrés "Sergio Domingo" de El Entrego, que este fin de semana actuó en la localidad de Barrundia, en un programa musical que completó la polifónica local, la Kataliturri Barrundia eta Donemiliagako.

El lugar en el que se llevó a cabo el concierto es especial, la Garaion Natutartea, "un espacio totalmente distinto a lo que se pudiera imaginar", explican desde el Coro entreguino, ya que se trata de "una antigua vaquería abandonada, reconvertida en teatro rural".

El Coro San Andrés, en el exterior del teatro alavés.

El Coro San Andrés, en el exterior del teatro alavés. / Coro San Andrés

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