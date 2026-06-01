La asociación Conceyu de Solidaridá y Xusticia muestra en Langreo su trabajo con las comunidades indígenas de Guatemala

La asociación Conceyu de Solidaridá y Xusticia ha organizado unas jornadas solidarias con Guatemala para mostrar el trabajo que hace la entidad con las comunidades indígenas, especialmente con las mujeres, y sensibilizar a todos los langreanos para que colaboren en esos proyectos.

Las actividades incluyeron una exposición y un encuentro con mujeres cooperantes en Guatemala en el que estuvo la joven cooperante Paula González y voluntarios del Conceyu, junto a representantes institucionales como Roberto García, alcalde de Langreo, y Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.