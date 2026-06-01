Atención conductores, comienzan las restricciones al tráfico pesado en el puente atirantado del Corredor del Nalón: los transportistas piden “celeridad” en unas obras que causan “trastornos”

La prohibición de circulación para el tráfico pesado de más de 3,5 toneladas por el puente atirantado del Corredor del Nalón, en Sama, se inició hoy con desvíos habilitados a través del casco urbano de este distrito langreano y de La Felguera además de por la “Y” de Bimenes. El corte se produce para llevar a cabo obras en la estructura, que necesitan una “reducción del peso y las vibraciones que soporta”, no tienen fecha de finalización prevista. A la ausencia de un horizonte temporal para la conclusión de los trabajos han aludido las asociaciones que agrupan a las empresas de transporte Cesintra y Asetra-CETM Asturias, que reclaman “celeridad” en la ejecución de las obras y que denuncian los “trastornos” que causa.

Entre los itinerarios alternativos recomendados por la Consejería de Movilidad para que los vehículos pesados eviten el paso por el distrito de Sama figuran los desplazamientos desde las carreteras A-8, A-64 y AS-I (Autovía Minera) con San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio o Caso, a través de la “Y” de Bimenes (AS-119), que conecta El Entrego con estas vías. La normativa municipal de Langreo prohíbe la circulación por el núcleo urbano de camiones de más de 16 toneladas, indicó Manuel Ángel García, presidente de Cesintra, “lo que está afectando a empresarios de Langreo”.

Al no poder circular esos vehículos por el interior de Sama durante el periodo que dure este corte al tráfico pesado del puente atirantado, que tiene 630 metros de longitud, “en algunos casos tienen que desviarse 30 kilómetros por la ‘Y’ de Bimenes para llegar a un punto próximo al lugar en el que están y no es un solo viaje al día”, señaló García. Por eso, desde Cesintra se ha contactado con el Ayuntamiento de Langreo “para buscar una solución puntual”.

Operarios trabajando en el puente. / Ángel González

Desde Asetra, su presidente, Ovidio de la Roza, pidió que el corte “dure el menor tiempo posible”. Estas restricciones de circulación en el puente atirantado de Sama, que salva el río Nalón, provocan “tiempos más largos de conducción y existe un tiempo limitado de trabajo”, dijo. “Causa trastorno”, resaltó. Las dos asociaciones piden más información sobre las obras.

Las limitaciones para el tráfico pesado no afectan a las líneas de transporte regular de viajeros que el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) opera en la comarca del Nalón, ni a los servicios de emergencia. Todos los vehículos tienen que reducir, en ese tramo, su velocidad a 40 kilómetros por hora en algunas zonas y a 20 en otras. Esta medida tiene como objetivo minimizar las vibraciones.

Dos trabajadores revisan la estructrura. / Ángel González

Este tramo del Corredor del Nalón tiene una alta densidad de tráfico, con unos 20.000 vehículos diarios. En las inmediaciones del puente atirantado se colocaron carteles que avisaban a los conductores de las restricciones en la circulación.

En el casco urbano de Sama se notó un leve aumento de la densidad en una jornada, la del lunes, que, con el mercado semanal, registra más circulación y afluencia de personas al distrito langreano. No hubo, en las primeras horas, retenciones. La Policía Local ha incrementado la vigilancia del tráfico en los puntos más conflictivos.

Andamio

Estas obras se ejecutan días después de que se realizase una inspección de la infraestructura y que esta determinase la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento. Entre los trabajos a abordar figuran el relleno de fisuras y el refuerzo metálico que garantice la resistencia del pilón de hormigón, además del fresado de la capa de rodadura. En las primeras horas de la mañana se instaló un andamio bajo el puente, en el extremo próximo a Les Pieces, para iniciar la revisión de la estructura.

Señal de restricción a vehículos pesados en el acceso al Corredor del Nalón desde Sama a la altura del Fondón. / Ángel González

La inspección técnica realizada recientemente incluyó la utilización de un robot que recorrió los elementos atirantados para recabar información sobre su estado. También se llevaron a cabo estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Con esta actuación se definió con exactitud los trabajos a ejecutar en el puente atirantado del Corredor del Nalón.

Complemento

Estas obras son complementarias a las labores realizadas dentro del programa de conservación y mantenimiento de carreteras que el Principado desarrolla en la red y que incluye la revisión de las estructuras viarias. A estas tareas en las carreteras de la región, que incluyen una planificación plurianual para renovar elementos de señalización tanto vertical como horizontal, desbrozar y limpiar las vías, evaluar estructuras y túneles o sustituir barreras de seguridad, se destinan este año más de 20 millones de euros.