El Ayuntamiento de Langreo coordinará las actividades de los colectivos de apoyo a los inmigrantes
El gobierno local contacta con tres asociaciones para ofrecer un respaldo más eficiente a los nuevos vecinos
E. P.
El Ayuntamiento de Langreo coordinará a las diferentes entidades que trabajan en el acompañamiento a los inmigrantes tras la propuesta trasladada por el colectivo de Mujeres Musulmanas de Langreo durante un encuentro mantenido recientemente con el alcalde del concejo, Roberto Marcos García. Con esta iniciativa, aseguró el concejal de Derechos Sociales, David Fernández Rodríguez, “se busca crear un espacio estable de coordinación y participación entre las distintas entidades y colectivos que trabajan en el ámbito de la integración y la convivencia intercultural en el municipio”.
El proyecto contaría con la participación del propio colectivo de Mujeres Musulmanas de Langreo, así como entidades como la Asociación Pro Inmigrantes Intervalo o Cruz Roja, a las que se les trasladó la propuesta. Surgió a raíz del trabajo desarrollado por un grupo de mujeres musulmanas que recientemente finalizaron un curso de lengua castellana que fue impulsado por la asociación Fuerza de Muyer y financiado por la Consejería de Igualdad del Principado de Asturias.
Curso de lengua castellana
La licenciada en Lengua, Literatura y Civilización Árabe, Dalila Hamdi, impartió la formación. El gobierno local ha destacado la importancia de “seguir generando espacios de diálogo y colaboración con el tejido asociativo del concejo”, subrayando el valor de iniciativas que favorezcan la integración social, la igualdad de oportunidades y la cohesión vecinal.
Durante ese encuentro también se trasladó al alcalde la necesidad de habilitar huertos urbanos destinados al autoconsumo. La propuesta plantea convertir estos espacios en herramientas de apoyo a la economía doméstica y, al mismo tiempo, en lugares de convivencia y participación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
- “Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV
- El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada
- Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
- Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
- Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba
- Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos