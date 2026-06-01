El Ayuntamiento de Langreo coordinará las actividades de los colectivos de apoyo a los inmigrantes

El Ayuntamiento de Langreo coordinará a las diferentes entidades que trabajan en el acompañamiento a los inmigrantes tras la propuesta trasladada por el colectivo de Mujeres Musulmanas de Langreo durante un encuentro mantenido recientemente con el alcalde del concejo, Roberto Marcos García. Con esta iniciativa, aseguró el concejal de Derechos Sociales, David Fernández Rodríguez, “se busca crear un espacio estable de coordinación y participación entre las distintas entidades y colectivos que trabajan en el ámbito de la integración y la convivencia intercultural en el municipio”.

El proyecto contaría con la participación del propio colectivo de Mujeres Musulmanas de Langreo, así como entidades como la Asociación Pro Inmigrantes Intervalo o Cruz Roja, a las que se les trasladó la propuesta. Surgió a raíz del trabajo desarrollado por un grupo de mujeres musulmanas que recientemente finalizaron un curso de lengua castellana que fue impulsado por la asociación Fuerza de Muyer y financiado por la Consejería de Igualdad del Principado de Asturias.

Curso de lengua castellana

La licenciada en Lengua, Literatura y Civilización Árabe, Dalila Hamdi, impartió la formación. El gobierno local ha destacado la importancia de “seguir generando espacios de diálogo y colaboración con el tejido asociativo del concejo”, subrayando el valor de iniciativas que favorezcan la integración social, la igualdad de oportunidades y la cohesión vecinal.

Durante ese encuentro también se trasladó al alcalde la necesidad de habilitar huertos urbanos destinados al autoconsumo. La propuesta plantea convertir estos espacios en herramientas de apoyo a la economía doméstica y, al mismo tiempo, en lugares de convivencia y participación.