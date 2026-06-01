Begoña Cueto y Antonio Bahamonde analizan en Langreo el papel de la Universidad en un "mercado laboral en transformación"
Será en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, este viernes, a las 19.30 horas
"La Universidad debe adaptarse a los cambios del mercado laboral en transformación" es el título de la charla que impartirán este viernes en Langreo Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada, directora del Departamento de Economía y directora de la Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo de la Universidad de Oviedo, y Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería.
Los ponentes serán presentados por Isabel Rivera, presidenta de la Asociación Cauce del Nalón (entidad organizadora) y moderará el acto Alberto González Menéndez, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Será en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, este viernes, a las 19.30 horas.
Los organizadores explicaron que "el mercado laboral se encuentra en una profunda y acelerada transformación. La irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa está revolucionando numerosos empleos destinados a los titulados universitarios. En este contexto, la Universidad se enfrenta a la imperiosa necesidad de adaptarse a estos cambios. Se abordará cómo las universidades, especialmente las públicas, deben evolucionar para sostener la movilidad social y fomentar la innovación económica en su entorno".
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