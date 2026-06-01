"No es comprensible la cerrazón de Duro Felguera para no vender a Indra el tallerón de Barros"

José Antonio Cases (La Felguera, 1965) es concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio en el Ayuntamiento de Langreo. Abogado de profesión y miembro de la dirección local de Izquierda Unida (IU), fue asesor del alcalde José María García (IU) a finales de los 90. Cuando las obligaciones se lo permiten, le gusta tomar oxígeno en los montes de Caso, municipio del que era natural su madre.

-Avanzan las obras de urbanización del soterramiento, ¿qué impacto tiene en el urbanismo de Langreo?

-Todavía no se han acabado, pero su fin está cerca y entonces respiraremos tranquilos. Por fin se eliminará la barrera ferroviaria que encorsetaba La Felguera, y en especial Valnalón y el Barrio de El Puente, y se recuperarán numerosos espacios públicos para el uso y disfrute de la ciudadanía. Será una gran contribución a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y un paso decisivo para seguir construyendo ciudad.

-Hablando de El Puente, los vecinos acaban de abandonar el encierro que mantenían desde hace dos meses en protesta por la posible expropiación de sus viviendas. ¿Cómo está el proyecto?

-Y es una buena decisión que favorece el diálogo y va a ayudar a que nos entendamos y busquemos la solución más satisfactoria para todos. El Ayuntamiento no pretende engañar a nadie. Hay que trabajar con rigor para plantear alternativas viables que den respuesta a las propiedades afectadas, que impliquen regeneración urbana, construcción de vivienda asequible y que tengan encaje económico y jurídico. Alinear todo eso no es sencillo, lleva su tiempo. Buscar una solución implica que todas las partes trabajemos con voluntad de acuerdo, sin generar ruido, alarmismo y confusión. Afortunadamente, la mayoría de los grupos políticos lo entienden así y ya han anunciado propuestas. Otros permanecen intransigentes en el bloqueo, lo que constituye una irresponsabilidad. Langreo debe actuar para dar respuesta a las personas afectadas y para no dejar escapar una oportunidad histórica que supone una inversión millonaria, desarrollar urbanísticamente El Puente, integrar el centro de la ciudad y construir viviendas asequibles. El no por el no, no aporta nada.

-Los vecinos abandonaron el encierro al acabar el pleno en el que se aprobó el plan especial para reordenar los terrenos liberados por la térmica de Lada.

-Ese plan especial es un documento urbanístico trascendental para Langreo porque permite reutilizar 200.000 metros cuadrados de terreno para la instalación de nuevas empresas, la ampliación de la planta de Bayer y la ampliación del paseo fluvial. El plan especial permite poner en marcha el proyecto de Confederación Hidrográfica para ampliar el paseo fluvial desde el puente de Lada hasta Barros y recuperar las riberas del río aguas abajo. Además, elimina la inundabilidad de la zona.

-Ya que habla de Barros, ahí está el taller de Duro Felguera por el que Indra ofrece seis millones de euros, ¿qué le parece la negativa de la empresa a venderlo?

-No lo entiendo, no puedo entender la cerrazón de Duro Felguera, no es comprensible. Deben alcanzar un acuerdo, Langreo y Asturias no se pueden permitir perder ese tren.

-¿Cómo es la relación del Ayuntamiento con esas grandes empresas, Duro Felguera e Iberdrola?

-Son dos casos muy diferentes. Una empresa multinacional que va viento en popa, y una empresa histórica de nuestro concejo que todavía no sabemos si tendrá viabilidad. Mantenemos una relación de cooperación y mano tendida con la intención de sacar adelante proyectos que nos interesan a todas las partes. Iberdrola, después de tantos años en Langreo, clausurada su actividad, tiene una deuda que aún no ha pagado con este territorio y debería concretar con proyectos generadores de empleo a desarrollar aquí. En cuanto a Duro, esperemos, en primer lugar, que sobreviva y siga siendo una empresa de referencia. En segundo lugar, que vuelva a sus orígenes, a Langreo, lugar del que nunca debió irse. Coincide, además, que la salida del concejo marcó el inicio de su caída. Insisto, no comprendemos que en las actuales circunstancias no haya un entendimiento de Duro Felguera con Indra para vender el taller de Barros. Es un proyecto estratégico para Asturias y que puede ser muy beneficioso para Duro Felguera.

-Acaban de apuntarse un tanto importante con la paralización de los vertidos en la escombrera de Cuturrasu.

-Efectivamente, la resolución del Tribunal Supremo cierra la posibilidad de que se viertan cenizas de La Pereda (térmica de Hunosa) en la escombrera de Cuturrasu. Esta decisión representa una victoria muy importante para el porvenir de nuestro municipio. Como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, celebro esta decisión judicial que ratifica lo que este Ayuntamiento y los vecinos de Lada defendimos con firmeza desde el primer día: Langreo no es el vertedero de conveniencia de nadie. Se ha terminado la época de servidumbres industriales obsoletas; los tribunales dejan claro que el urbanismo de este concejo se diseña pensando en las personas, protegiendo nuestro entorno y consolidando un modelo de ciudad habitable. Tras el cierre de la térmica, la prioridad absoluta e innegociable es exigir la inmediata renaturalización y recuperación ambiental de todo ese espacio degradado.

-Llevan tres años de mandato y les queda uno. ¿De qué se siente más satisfecho?

-Langreo está viviendo en estos años un proceso de transformación urbanística muy profundo. Gracias a los técnicos municipales y a los compañeros, hemos conseguido impulsar proyectos sustanciales para el presente y el futuro de Langreo. Me siento satisfecho de las gestiones realizadas para culminar el soterramiento, con los Planes Especiales de Lada y El Fondón, con la ejecución -que debería ser inmediata- del proyecto de regeneración del río aguas abajo del puente de Lada, con la ejecución de Talleres del Conde, y con otras actuaciones urbanísticas necesarias en diferentes distritos, como Sama, que lo necesitaba especialmente.

-Y ¿qué espina le queda?

-Quizás lo que precisa un empujón es la ejecución de la plataforma logística sociosanitaria o lavandería en los terrenos de Nitrastur. El Ayuntamiento ha hecho sus deberes para favorecer la actuación, el inicio del trámite para la descatalogación de las naves de nitratos y sulfatos, que son de imposible recuperación, pero el Principado debe ser más ágil en la concreción y puesta en marcha del proyecto. Y, en general, la espina que tengo es no poder contar con el doble de personal en los servicios técnicos para que todo fuera el doble o triple de rápido. El desmantelamiento de la térmica y los nuevos proyectos que se están poniendo en marcha generan muchísimo trabajo. Es una labor larga y farragosa que en gran parte no trasciende.

-En La Felguera siguen las protestas por los malos olores. ¿Qué solución hay?

-Actuar sobre la causa que los provoca. Es un problema que hemos heredado y estamos decididos a darle solución cueste lo que cueste. Creo que el polígono de Valnalón no es el lugar más adecuado para ubicar empresas que generen este tipo de olores. Lo que cabe hacer, en todo caso, es todo lo que jurídicamente sea posible, tanto desde el Ayuntamiento de Langreo como desde la Consejería, para eliminar el problema. Hay que acabar con estos olores en La Felguera.

-Uno de sus grandes proyectos era “Langreo Río”, ¿en qué ha quedado?

-Langreo Centro comenzó en la década de los 90. A día de hoy, 30 años después, hay cosas pendientes de ejecutar como culminar la urbanización del soterramiento o actuar en el barrio de El Puente, con lo que este tipo de proyectos son siempre proyectos de futuro a largo plazo. El río Nalón es un recurso diferenciador para Langreo, está integrado en la ciudad. El proyecto “Langreo Río” hace ciudad y aspira a recuperar para los ciudadanos espacios que fueron industriales y que ahora o están en desuso o con una actividad que debería trasladarse. Su ejecución provocaría un gran salto en la mejora urbana y en la calidad de vida de Langreo. Se han hecho alegaciones por parte del Ayuntamiento a la planificación de Red Eléctrica para trasladar la subestación de Lada y se ha hablado con Duro Felguera respecto a la parcela de Felguera Melt. El espacio a ambas márgenes del Nalón aguas arriba del puente de Lada, con equipamientos y espacios públicos debe integrar La Felguera y Lada.

-¿La burocracia está lastrando muchos proyectos?

-La burocracia siempre lastra los proyectos. En especial los trámites relacionados con el planeamiento urbanístico son un dolor. Es muy fácil decirlo, pero me imagino que muy difícil hacerlo, pero se necesitaría una reforma integral de toda esta normativa, coordinada y garantista para los ciudadanos, pero que agilizase trámites. Estoy seguro que también es un tema de recursos.

-El urbanismo es la herramienta para regenerar barrios como La Joécara o Pénjamo.

-Es un instrumento más, muy importante, pero no el único. Dotar de infraestructuras modernas y servicios a los barrios debe ser objetivo prioritario de la acción política, pero la regeneración fundamental es demográfica. Debemos facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven y hacer que los barrios sean atractivos.