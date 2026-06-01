La escisión en el PSOE langreano llegará a los comicios municipales: nace Alternativa Socialista, un nuevo partido que agrupará a los ediles no adscritos y a exdirigentes críticos

La escisión entre los socialistas langreanos se escenificará de forma definitiva este jueves, en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama con la presentación de un nuevo partido, Alternativa Socialista de Langreo, que nace con la idea de presentarse a los próximos comicios municipales atrayendo a militantes y votantes del PSOE de Langreo críticos con la actual dirección del partido.

Entre los impulsores de la formación figura el exsecretario general del PSOE de Langreo, Manuel Gregorio Lora, y los ediles socialistas no adscritos que forman parte de la actual Corporación. El objetivo, según figura en la convocatoria de presentación lanzada a través de las redes sociales, es poner en marcha "un proyecto de izquierda, feminista y transformador para construir un Langreo más justo, solidario y democrático".

Los promotores de la nueva formación indicaron que se trata de una fase "inicial" de ese proyecto y que todavía no está definida la estructura orgánica ni la lista con la que pretenden concurrir a las elecciones. Esa candidatura saldrá de un proceso asambleario cuando la nueva formación se consolide.

Crisis

La irrupción del nuevo partido supone un paso más en la agitación en la que lleva sumido el socialismo langreano desde el inicio del mandato municipal. En una reñida noche electoral, IU arrebató la Alcaldía al PSOE por 219 votos. Poco después dimitía como concejala la alcaldesa saliente, Carmen Arbesú, por la "pérdida de confianza, profunda e irrecuperable" en la dirección local del PSOE que encabezaba entonces Manuel Gregorio Lora.

El propio Lora no duró mucho más en el cargo. La crisis que el PSOE de Langreo vivía desde las elecciones municipales se saldó en diciembre de 2023 con la dimisión de la ejecutiva local del partido. Lora tomó la decisión tras una asamblea en la que la mayor parte de la militancia (75 votos en contra y 55 a favor) rechazó su gestión en el último año. Horas después la Federación Socialista Asturiana (FSA) daba a conocer su dimisión, pasando el control del partido a manos de una gestora.

En marzo de 2024, ya con una nueva ejecutiva afín a la FSA y encabezada por Bernardino Niño (que se impuso a la candidatura del sector crítico liderada por David Astorga), el grupo municipal del PSOE saltó por los aires. Cuatro de los siete pasaron a ser no adscritos. Habían sido expedientados semanas antes por el partido tras exponer su versión sobre lo ocurrido con la "guerra del agua", en la que la exalcaldesa socialista Carmen Arbesú afirmaba que uno de ellos, Francisco Torre estaba al tanto de todo lo sucedido con la tramitación abierta por Confederación Hidrográfica del Cantábrico para reducir el caudal de la traída del canal de Curuxera, algo Torre negó. Francisco Torre falleció en octubre de 2024. Quedaron como no adscritos José Luis García, Pamela Álvarez y Melania Montes.