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Los estudiantes del valle del Nalón corren contra la ELA inspirados por Javier Capitán

Sama, Sotrondio y El Entrego acogen este viernes una prueba solidaria simultanea

José Luis Capitán alza la voz contra la ELA

José Luis Capitán alza la voz contra la ELA / Chus Neira

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David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Los estudiantes del Valle del Nalón correrán este viernes por una causa solidaria. A las 12.00 horas tendrá lugar la primera edición de “CapitanELAndo”, una carrera que se celebrará de manera simultánea en Sama (Langreo), Sotrondio y El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). Se trata de una iniciativa que nace de la colaboración de cuatro institutos de Educación Secundaria: el IES Alto Nalón, el IES Jerónimo González, el IES Juan José Calvo Miguel y el IES Virgen de Covadonga. Todo empezó con la charla “Enamorados dELA Vida”, que el profesor y atleta José Luis Capitán, “Capi”, ofrece en los centros educativos. Su testimonio sobre cómo afrontar las dificultades sin perder la capacidad de disfrutar de la vida inspiró al profesorado y al alumnado de la zona. Así los institutos han diseñado esta carrera simbólica con el doble objetivo de dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para la asociación ELAPrincipado, para lo cual se dispondrán huchas solidarias en cada centro.

La coordinación de la actividad ha recaído en el IES Virgen de Covadonga, aunque el protagonismo es de todo el alumnado participante, que ha sido el encargado de diseñar el logotipo de la iniciativa y elaborar el manifiesto que se leerá justo antes de la carrera.

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La idea del proyecto es que “CapitanELAndo” se convierta en una cita fija en el calendario anual y se extienda a otros institutos de Asturias.

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