Éxito de "Coses rares", la versión asturiana de "Stranger things" de los alumnos del colegio de Felechosa
La obra, que está siendo representada estos días, es la ganadora del Certamen de Teatro Escolar en Asturiano de este año
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L. M. D.
Moreda (Aller)
"Coses rares", una versión asturiana de "Stranger Things", del colegio de Felechosa (Aller), es la obra ganadora este año del XII Certamen de Teatro Escolar en asturiano, un concurso impulsado por la Consejería de Educación del Principado con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes. Los alumnos del colegio allerano se encuentran "de gira" con la obra. Estos días la representaron en casa, con el Cine Teatro Carmen de Moreda, en un acto en el que estuvo la consejera de Educación, Eva Ledo.
Las próximas funciones serán en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres (3 junio, 18.30 horas); en el Centro de Día de Turón (12 junio, 18.00 horas) y en la residencia del Montepío, en Felechosa (17 junio, a las 11.30 horas).
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