El impacto de la IA, el reciclaje de los profesionales y la falta de relevo en oficios tradicionales: el futuro de la FP se debate en Langreo

El futuro de la FP en España se debate estos días en Langreo, en el marco del III Encuentro Workcafé Orientación Plus en Formación Profesional. El evento, que reúne a docentes, técnicos, responsables institucionales y orientadores de varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, se centra este año en el proyecto Orientación Plus, financiado con fondos europeos y liderado por Valencia, Aragón y Canarias. El objetivo es abordar los retos de la orientación profesional en un contexto de transformación digital, mediante la organización de mesas redondas, ponencias y visitas para conocer la metodología que se aplica en otras comunidades autónomas.

En el caso del encuentro que se desarrolla este lunes y martes en Langreo, la ciudad tecnológica de Valnalón (entidad dependientes del Principado y referente del emprendimiento) ejerce como anfitriona. En la jornada inaugural ya se pusieron sobre la mesa alguna cuestiones clave para el futuro de la FP con los posibles nichos para los futuros profesionales (centrados en la tecnología y el ámbito sociosanitario, entre otros campos); la necesidad de reducir la brecha de género en determinados oficios; la importancia de inculcar el conocimiento de las salidas que ofrece la FP ya desde Primaria; el reciclaje de profesionales; y potenciar el emprendimiento para garantizar el relevo generacional en oficios tradicionales.

Valencia

"Con este proyecto buscamos una colaboración interautonómica para crear sinergias. Tomar lo mejor de de cada casa y ganar eficiencia. Aragón, Canarias y Valencia somos los impulsores, pero esto está abierto a todas las comunidades que han querido participar", señaló Alberto Herranz, jefe del servicio de Orientación y Acreditación profesional en la Dirección General de Formación profesional de la Comunidad Valenciana.

Sobre los nichos de mercado que generarán empleo Herranz, indicó que "cuando tú orientas a una persona, por ejemplo, en la ESO, que todavía tiene que hacer toda su formación, tienes que orientar teniendo en cuenta cómo va a evolucionar el mercado en el futuro. En términos generales, obviamente, pues el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) parece ser que es el que está más en funcionamiento, IA y demás. Y no quiero dejar de lado otros campos que son muy importantes como los servicios socioculturales o los servicios sociales, porque vamos a tener una población cada vez más envejecida".

Asistentes al encuentro celebrado en Langreo. / M. Á. G.

Canarias

Raquel Martínez, coordinadora de las Redes de las enseñanzas profesionales la Dirección General de Formación Profesional de Canarias resaltó, por su parte, la importancia de aunar "la empleabilidad y lo que la persona espera para su vida". Destacó también la relevancia de la "reconversión de la población activa, esas personas que se han ausentado del mercado laboral y quieren reconvertirse y hacer ese cambio profesional más vinculado a la empleabilidad. Y también incluso dentro del propio empleo, dentro de la propia profesión, que quizá sea más tradicional y quieren ver cómo modernizarla. Son competencias que tienen que ver mucho con lo tecnológico y con lo digital". Y añadió: "Con este programa estamos aprendiendo de las experiencias que se desarrollan en Valencia o Aragón, y de otras comunidades autónomas que forman parte de esta iniciativa, aunque no sea como impulsores. Aprendemos mucho de Cataluña, Baleares, Navarra, La Rioja, Cantabria o País Vasco, que también están participando".

Aragón

También está en Langreo Leticia Tomás, asesora técnica docente de Orientación profesional y FP en el Gobierno de Aragón. "Hay que fomentar la orientación y el conocimiento de la FP ya no solo en la ESO sino antes incluso, desde Primaria. Es algo que ya establece la normativa propia que tenemos de desarrollo de la ley de FP. Para que ya desde pequeños empiecen a ver todas las profesiones que existen, porque hay un gran desconocimiento, no solo de los niños, sino de los adultos también. Y luego continuar en la ESO".

Habló Tomás también de la importancia de fomentar el emprendimiento en la FP. "Es bueno y necesario porque, por ejemplo, en Aragón está habiendo un problema de relevo generacional de pequeños negocios y pequeñas empresas que no están encontrando estudiantes con esa formación técnica que se queden con el taller de reparación de vehículos o con la reparación de maquinaria. Y eso hace falta. Nos viene bien que Valnalón diseñe formación para poder trabajar ese emprendimiento".

Asturias

Iván Diego, técnico de proyectos de Valnalón, señaló que los "workcafés de la FP son un concepto que creamos ya como hace seis años y en el núcleo promotor estaba Valnalón, el gobierno de Cantabria y la Dirección General de FP Cataluña también. Surgió primero, en su momento, con una serie de encuentros online que facilitasen el intercambio de información sobre una serie de temáticas relacionadas con la formación profesional a los técnicos de las direcciones generales de FP. Para comentar cuál era su día a día e intercambiar qué medidas se estaban impulsando y qué problemas se encontraban".

Los "workcafés de la FP", que después pasaron a ser presenciales, tienen dos objetivos, expuso Diego: "Dar a conocer lo que se está haciendo en el territorio y un trabajo colaborativo para identificar líneas de trabajo de cara futuro".