La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" reunió a 110 personas y recaudó 1.130 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer
La organización corrió a cargo de la Asociación Cultural y de Festejos "La Alegría"
La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" cumplió su tercera edición con la participación de 110 personas. Se recaudaron 1.130 euros que se entregarán a la delegación en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La organización corrió a cargo de la Asociación Cultural y de Festejos "La Alegría", de Cabaños (Langreo).
Los organizadores mostraron su agradecimiento "a todos los asistentes, que hacen que cada año seamos más, y a los no asistentes que donaron para la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias". También mostraron su gratitud al Ayuntamiento de Langreo "que nos desbrozó y limpió el camino y la carretera" y a las empresas que participaron en la difusión del evento y en el picnic.
La marcha solidaria salió del lavadero frente a la capilla de Cabaños. Tras pasar por varios puntos, incluyendo el Navaliegu, se regresó a Cabaños.
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