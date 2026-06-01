La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" reunió a 110 personas y recaudó 1.130 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer

La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" cumplió su tercera edición con la participación de 110 personas. Se recaudaron 1.130 euros que se entregarán a la delegación en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La organización corrió a cargo de la Asociación Cultural y de Festejos "La Alegría", de Cabaños (Langreo).

Los organizadores mostraron su agradecimiento "a todos los asistentes, que hacen que cada año seamos más, y a los no asistentes que donaron para la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias". También mostraron su gratitud al Ayuntamiento de Langreo "que nos desbrozó y limpió el camino y la carretera" y a las empresas que participaron en la difusión del evento y en el picnic.

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La marcha solidaria salió del lavadero frente a la capilla de Cabaños. Tras pasar por varios puntos, incluyendo el Navaliegu, se regresó a Cabaños.