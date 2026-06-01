Mieres organiza una nueva actividad de preparación ante el eclipse solar de agosto

Tras la buena acogida de las jornadas AstronoMieres, el Ayuntamiento organiza una jornada informativa sobre el eclipse solar del 12 de agosto. La actividad que impulsa la concejalía de Turismo, dirigida por Álvaro González, tendrá lugar el jueves 4 de junio, de 19 a 20.30 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres. Incluirá una charla y una observación solar si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La cita organizada por el Consistorio mierense está dirigida a profesionales del sector turístico y al público general. Tiene como objetivo facilitar directrices por parte de experto en la materia para disfrutar el eclipse en las mejores condiciones.

Inscripción previa

Esta actividad tiene carácter gratuito. Las plazas para asistir son limitadas, por lo que las personas que estén interesadas tienen que inscribirse previamente.

Mieres se sitúa en la franja de mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto y está preparando diferentes actividades para esta cita, que tendrá en la base del Picu Polio el lugar oficial de visualización en el concejo. Allí habrá guías de interpretación y se instalarán atracciones.