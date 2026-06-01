Mucho público en el primer concierto del ciclo coral "La mina y la mar" de La Felguera

Este fin de semana comenzó la XXV edición del Certamen Coral Internacional "La Mina y la Mar", que organiza la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano", una entidad que tiene ya cien años de historia. Volverá a haber conciertos los sábados 6 y 13 de junio.

En esta primera jornada, con gran entrada en el teatro José León Delestal, participaron en el recital la Coral "Voces Amigas" de Medina del Campo (Valladolid), la Coral Polifónica "San Roque" de Vigo (Pontevedra) y el Coro "Contracanto" de Avilés (Asturias), además de la polifónica anfitriona, que en la organización cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Langreo, del Área de Cultura del Principado de Asturias y de la Federación Coral Asturiana (Fecora).

Todos los conciertos son a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En los siguientes conciertos, además de la "Maestro Lozano", participarán la Coral Polifónica "Entenza de Salceda" de Caselas (Pontevedra), Coral "Concepción Arenal Casablanca" de Vigo (Pontevedra) y Coral "Ángel Émbil" de la Sociedad Siero Musical (Asturias), todos ellos el 6 de junio.

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Para el 13 de junio quedarán el Grupo Vocal "Ulanka" de Burgos, Coro "KantArte" de Barakaldo (Vizcaya), y la "Bella Cantare Choir-Young Naperville Singers" de Illinois (Estados Unidos), un recital que tal y como indican los organizadores pondrán "un fantástico broche de oro" a la edición número 25 del certamen.