Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mucho público en el primer concierto del ciclo coral "La mina y la mar" de La Felguera

El certamen continuará los días 6 y 13 de junio, con grupos llegados desde Pontevedra, Burgos, Vizcaya o Illinois (Estados Unidos)

Una de las actuaciones del primer concierto de &quot;La mina y la mar&quot;

Una de las actuaciones del primer concierto de "La mina y la mar" / Coral "Maestro Lozano"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. Díaz

Langreo

Este fin de semana comenzó la XXV edición del Certamen Coral Internacional "La Mina y la Mar", que organiza la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano", una entidad que tiene ya cien años de historia. Volverá a haber conciertos los sábados 6 y 13 de junio.

En esta primera jornada, con gran entrada en el teatro José León Delestal, participaron en el recital la Coral "Voces Amigas" de Medina del Campo (Valladolid), la Coral Polifónica "San Roque" de Vigo (Pontevedra) y el Coro "Contracanto" de Avilés (Asturias), además de la polifónica anfitriona, que en la organización cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Langreo, del Área de Cultura del Principado de Asturias y de la Federación Coral Asturiana (Fecora).

Todos los conciertos son a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En los siguientes conciertos, además de la "Maestro Lozano", participarán la Coral Polifónica "Entenza de Salceda" de Caselas (Pontevedra), Coral "Concepción Arenal Casablanca" de Vigo (Pontevedra) y Coral "Ángel Émbil" de la Sociedad Siero Musical (Asturias), todos ellos el 6 de junio.

Noticias relacionadas

Para el 13 de junio quedarán el Grupo Vocal "Ulanka" de Burgos, Coro "KantArte" de Barakaldo (Vizcaya), y la "Bella Cantare Choir-Young Naperville Singers" de Illinois (Estados Unidos), un recital que tal y como indican los organizadores pondrán "un fantástico broche de oro" a la edición número 25 del certamen.

El cartel completo de &quot;La Mina y la Mar&quot;

El cartel completo de "La Mina y la Mar" / Coral "Maestro Lozano"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
  2. Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
  3. “Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV
  4. El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada
  5. Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
  6. Tres mujeres preservan en Urbiés (Mieres) una herencia atada al ciclo de la Luna: el queso más antiguo de Asturias que solo se vende un día al año y corre riesgo de desaparecer (por esta razón)
  7. Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba
  8. Regresa el 'El Guateque de Vitorina' a Laviana con siete grupos y doce horas de música: consulta aquí todos los horarios de los conciertos

Mucho público en el primer concierto del ciclo coral "La mina y la mar" de La Felguera

Mucho público en el primer concierto del ciclo coral "La mina y la mar" de La Felguera

Concluyen las obras de mejora de la carretera del valle de Villoria (Laviana), con una inversión de 1 millón de euros

Concluyen las obras de mejora de la carretera del valle de Villoria (Laviana), con una inversión de 1 millón de euros

La asociación Conceyu de Solidaridá y Xusticia muestra en Langreo su trabajo con las comunidades indígenas de Guatemala

La asociación Conceyu de Solidaridá y Xusticia muestra en Langreo su trabajo con las comunidades indígenas de Guatemala

Atención conductores, comienzan las restricciones al tráfico pesado en el puente atirantado del Corredor del Nalón: los transportistas piden “celeridad” en unas obras que causan “trastornos”

Los estudiantes del valle del Nalón corren contra la ELA inspirados por Javier Capitán

Los estudiantes del valle del Nalón corren contra la ELA inspirados por Javier Capitán

La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" reunió a 110 personas y recaudó 1.130 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer

La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" reunió a 110 personas y recaudó 1.130 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer

Éxito de "Coses rares", la versión asturiana de "Stranger things" de los alumnos del colegio de Felechosa

Éxito de "Coses rares", la versión asturiana de "Stranger things" de los alumnos del colegio de Felechosa

El Caudal toma ventaja con un doblete de Cris Acerete en la pelea por subir a Segunda Federación (2-1)

El Caudal toma ventaja con un doblete de Cris Acerete en la pelea por subir a Segunda Federación (2-1)
Tracking Pixel Contents