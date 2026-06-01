Susto en el Corredor del Nalón, al colisionar tres vehículos en el puente atirantado de Sama

Susto en el Corredor del Nalón. Sobre las 14.00 horas tres vehículos colisionaban por alcance en la incorporación a la carretera situada en pleno puente atirantado de Sama, en Langreo, que hoy precisamente inicia la restricción al tráfico de vehículos pesados, tras la inspección realizada la semana pasada por técnicos del Principado.

Dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta la zona, para ayudar a los conductores y dar paso a la circulación, que durante unos minutos fue densa, con ciertas retenciones. Afortunadamente no hubo heridos.