Un centenar de usuarios reclaman mejoras en el gimnasio de Oñón (Mieres): "Hay un estado deplorable de las máquinas y hacinamiento", alerta el PP

El PP de Mieres destacó este martes que más de un centenar de usuarios del gimnasio de Oñón "avalan las quejas" presentadas por los populares en febrero. "Un total de 126 usuarios del actual gimnasio provisional de Oñón han dicho 'basta' y han registrado un contundente escrito ante el Ayuntamiento de Mieres exigiendo soluciones a la insostenible situación del servicio. Esta movilización masiva, avalada por 118 firmas ya presentadas y otras 8 que se registraron ayer tras recuperarse una hoja de firmas extraviada, reafirma y da la razón punto por punto a la denuncia que el Partido Popular ya realizó públicamente el pasado mes de febrero", indicó el concejal del PP en Mieres, Víctor Ferreira.

El edil aplaudió el paso dado por los usuarios y afeó al equipo de gobierno su "falta de transparencia y sus continuas mentiras". "En febrero ya alertamos del estado deplorable de las máquinas, el hacinamiento y el peligro para los usuarios. Entonces, el Ayuntamiento nos mintió diciendo que se estaban haciendo los mantenimientos adecuados. Ahora, 126 mierenses afectados les han dejado en evidencia", señaló Ferreira.

La inacción municipal expuso el PP, "ha sido la norma hasta hace apenas quince días. El Ayuntamiento ha comenzado a solventar algunos de los problemas de la instalación solo en las últimas dos semanas y a la desesperada. No han actuado por sentido de la responsabilidad ni por cuidar el servicio, sino por miedo. Solo se han movido una vez que desde la propia Consejería se avisó del hartazgo de estos usuarios, que estaban dispuestos a organizarse y cortar la carretera para ser escuchados", explicó el edil popular.

Lejos de "asumir el problema real", el gobierno local "intentó taparlo recientemente", señaló Ferreira, que apuntó que en el último Pleno municipal, "al ser preguntados expresamente por el Grupo Popular sobre esta reclamación colectiva, el equipo de gobierno volvió a mentir": "Tuvieron el cuajo de minorar la cifra asegurando que solo eran unos 40 usuarios. Intentaron despreciar y ningunear a 126 ciudadanos que están pagando sus cuotas para entrenar en un espacio que no cumple las garantías mínimas".

Reivindicaciones

El documento avalado por los usuarios "no solo denuncia la carencia de material, sino que desgrana un decálogo de reivindicaciones y pone sobre la mesa graves deficiencias de seguridad y posibles irregularidades administrativas que los usuarios exigen aclarar", apunta el PP.

Entre sus principales reclamaciones, indicó Ferreira, "exigen poner fin a las filtraciones de aguas fecales y a la contaminación del local por humo del bar adyacente. Además, denuncian la temeridad de mantener cerrada con llave la única puerta de emergencia bajo órdenes del concejal de deportes y la carencia de luces de emergencia ante apagones". También piden "eximir del pago de una cuota trimestral a todos los usuarios como compensación por el tiempo que el servicio se ha prestado de forma deficiente y con el aforo superado sistemáticamente" y reclaman "un mecanismo estable de participación en las decisiones de compra del futuro equipamiento y la reparación inmediata de las máquinas actuales".

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Para abordar "todas estas carencias", el documento de los usuarios "impone un plazo de 15 días hábiles para la convocatoria de una reunión formal con el Ayuntamiento. En caso contrario, advierten que comenzarán las protestas en la calle". Ferreira exigió al gobierno local que "dejen de esconderse. El que presume día sí y día también de ser el gobierno de la participación ciudadana, lo que tiene que hacer es conceder esta reunión de forma inmediata a los usuarios afectados y no atender ni escuchar únicamente a aquellos colectivos que le son afines".