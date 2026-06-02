Gabriela Suárez, del colegio María Inmaculada de Laviana, gana el premio “Alberto Vega” de poesía juvenil

El jurado del XXVI Premio Alberto Vega de poesía ya ha valorado las cerca de 200 obras presentadas al concurso para seleccionar a los galardonados de la presente edición. Gabriela Suárez Rodríguez del colegio María Inmaculada de Pola de Laviana ha sido la ganadora y Elsa Rodríguez Menéndez, del IES Cuenca del Nalón, finalista.

El certamen que convoca la asociación Cauce del Nalón va dirigido a jóvenes menores de 18 años matriculados en colegios e institutos de Asturias. Junto a los dos premios anteriores entrega también otros dos a estudiantes que tengan 14 años o menos que tienen como objetivo “estimular la poesía en edades más tempranas”. En esta sección la ganadora ha sido Aleida Cogorro Rosa del IES Santa Bárbara de La Felguera. Enol Morán Fuentes, del colegio Sagrada Familia de El Entrego, es finalista de esta categoría.

El IES Pérez de Ayala, "Centro poético de Asturias"

El concurso entregará diplomas al resto de seleccionados. El IES Pérez de Ayala recibirá el galardón “Centro poético de Asturias”. La entrega de premios tendrá lugar el 12 de junio en la Casa de Cultura “Alberto Vega” de La Felguera, a las 19.00 horas.

El jurado del XXVI premio Alberto Vega de poesía estuvo formado por Ricardo Labra, Javier Cellino, Solinca Turbón, Beatriz Quintana Coro, Rosa Serdio, Fernanda García y Enrique Serrano. Los trabajos presentados al certamen tenían que ser originales e inéditos y cada autor podría presentar un máximo de tres obras, todas ellas bajo un único seudónimo.

Organización

La Asociación Cauce del Nalón se encarga de la organización del premio. Su presidenta, Isabel Rivera, señala que el colectivo "vuelve a asumir las responsabilidades de organizar el premio Alberto Vega de poesía, que convoca anualmente a todos los escolares de nuestra comunidad autónoma". El premio, subraya la organización, "se ha convertido en uno de los más relevantes y longevos de la poesía infantil y joven del Principado, en este año cumple 26 ediciones, y de manera especial, se recordará los veinte años del fallecimiento de Alberto Vega". Vega, poeta langreano, que era colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, murió cuando solo tenía 49 años.

Rivera destaca que el galardón "hay que singularizarlo de los demás premios que se ocupan de los nuevos valores literarios, es un premio único en nuestra comunidad y sin parangón también en el territorio nacional". No busca "exaltar las ilusiones escolares, sino transmitirles la emoción por las palabras, a través del descubrimiento de sus sonoridades y significados". Cumple además la función de "divulgar la obra de Alberto Vega".