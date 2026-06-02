La Guardia Civil de Mieres inicia el traslado al nuevo cuartel de Mieres, que se inaugurará este verano

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres estará operativo este verano y su inauguración, aun sin fecha fijada, se producirá a lo largo del tercer trimestre del año, este verano. El Instituto Armado inició este lunes 1 de junio el traslado de materiales y agentes a las nuevas instalaciones, en un moderno edificio en la zona norte de la ciudad.

Nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres / D. O.

Más de una década de espera

De este modo se pone fin a una etapa de transitoriedad que se ha prolongado durante demasiado tiempo. La Guardia Civil abandonó su antiguo cuartel en 2011 por problemas estructurales del edificio. Desde entonces están en unas instalaciones provisionales en la calle Alfonso Camín, junto a las dependencias de la Policía Nacional. A eso hay que sumar que las obras del nuevo cuartel, en la Avenida de México, arrancaron en febrero de 2021 y el Ministerio del Interior había fijado su finalización para finales de 2022, pero los plazos se fueron alargando debido a ajustes presupuestarios, cambios en el proyecto técnico y demoras en el suministro de materiales. Las últimas previsiones apuntaban a que el traslado se produciría antes de que finalizara 2025. Finalmente el trajín de la mudanza comenzó este lunes, lo que provocó la “satisfacción del alcalde de Mieres”, Manuel Ángel Álvarez, que celebró el traslado, “la luz al final del túnel”, “porque son muchos años de espera” pero también “porque supone una gran mejora en el día a día de los profesionales que van a trabajar con mejores instalaciones”.

Cuartel provisional de la Guardia Civil de Mieres en la calle Alfonso Camín / D. O.

Un centenar de agentes

El nuevo cuartel permite concentrar en un mismo espacio todas las unidades de la Guardia Civil en el concejo, cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. Desde Mieres se prestan servicios especializados como montaña, unidad cinológica (perros), policía judicial, intervención de armas y tráfico.

El edificio tiene un diseño "moderno y funcional, con varios volúmenes interconectados y zonas diferenciadas para atención al público, dependencias operativas, áreas administrativas y viviendas oficiales", señalaron en su día desde el Ministerio del Interior.

La finalización de las obras permite abrir al tránsito los amplios viales que rodean el complejo, devolviendo a los vecinos un espacio urbano que durante los últimos años permaneció cerrado al paso. La zona ajardinada situada entre las calles Gijón, Siero y Luarca vuelve a ser plenamente accesible, integrando el nuevo edificio en el entramado urbano de la ciudad y recuperando para el uso ciudadano un entorno que ha permanecido condicionado por la ejecución de las obras desde febrero de 2021.

Reciente polémica

El pasado mes de marzo, el desplome de un trozo del falso techo en el recibidor del acuartelamiento de Mieres causó un profundo malestar en la plantilla de guardias civiles destinados en la localidad. Recalcaban que las obras del cuartel llevaban semanas terminadas, y que no se llevaba a cabo todavía el traslado a la nueva sede. Este cambio, por fin, empieza a materializarse.