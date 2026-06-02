Langreo abre el debate entre los niños: escolares de toda la región reflexionaron sobre la paz y los derechos humanos en el XX Encuentro de Participación Infantil de Asturias

El albergue de Lada acogió el pasado fin de semana el XX Encuentro de Participación Infantil del Principado de Asturias, una cita que reunió a niños y niñas procedentes de 23 municipios asturianos para "reflexionar, debatir y elaborar propuestas en torno a la cultura de paz y los derechos humanos, eje central de esta edición", señaló el gobierno local.

A lo largo de las dos jornadas, expusieron las mismas fuentes, "los participantes desarrollaron diversas actividades y dinámicas de trabajo encaminadas a fomentar la reflexión, el diálogo y la participación activa de la infancia en cuestiones relacionadas con la convivencia, la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales".

Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo colectivo fueron presentadas el domingo en el Teatro José León Delestal de La Felguera mediante una original representación diseñada por los propios participantes. Bajo el nombre de "Vida Digna TV", los niños recrearon un canal de televisión con diferentes secciones a través de las cuales compartieron las principales ideas y propuestas surgidas durante el encuentro.

Participantes en el encuentro. / .

La presentación incluyó además una "Ruleta de los Derechos", centrada en la "importancia de garantizar y promover los derechos de la infancia, así como un simbólico 'Tren de la Libertad', en el que cada vagón representaba distintas formas de entender y vivir en una sociedad plural, diversa e inclusiva".

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El encuentro volvió a poner de manifiesto la importancia de "generar espacios de participación real para la infancia, favoreciendo que niños y niñas puedan expresar sus opiniones, intercambiar experiencias y contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa y comprometida con los derechos humanos", remarcaron los responsables municipales.