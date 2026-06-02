Langreo abre el debate entre los niños: escolares de toda la región reflexionaron sobre la paz y los derechos humanos en el XX Encuentro de Participación Infantil de Asturias
Participaron estudiantes de 23 municipios asturianos
El albergue de Lada acogió el pasado fin de semana el XX Encuentro de Participación Infantil del Principado de Asturias, una cita que reunió a niños y niñas procedentes de 23 municipios asturianos para "reflexionar, debatir y elaborar propuestas en torno a la cultura de paz y los derechos humanos, eje central de esta edición", señaló el gobierno local.
A lo largo de las dos jornadas, expusieron las mismas fuentes, "los participantes desarrollaron diversas actividades y dinámicas de trabajo encaminadas a fomentar la reflexión, el diálogo y la participación activa de la infancia en cuestiones relacionadas con la convivencia, la igualdad, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales".
Conclusiones
Las conclusiones de este trabajo colectivo fueron presentadas el domingo en el Teatro José León Delestal de La Felguera mediante una original representación diseñada por los propios participantes. Bajo el nombre de "Vida Digna TV", los niños recrearon un canal de televisión con diferentes secciones a través de las cuales compartieron las principales ideas y propuestas surgidas durante el encuentro.
La presentación incluyó además una "Ruleta de los Derechos", centrada en la "importancia de garantizar y promover los derechos de la infancia, así como un simbólico 'Tren de la Libertad', en el que cada vagón representaba distintas formas de entender y vivir en una sociedad plural, diversa e inclusiva".
El encuentro volvió a poner de manifiesto la importancia de "generar espacios de participación real para la infancia, favoreciendo que niños y niñas puedan expresar sus opiniones, intercambiar experiencias y contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa y comprometida con los derechos humanos", remarcaron los responsables municipales.
- Los pastos de montaña reciben a 20.0000 reses del Caudal: un millar de ganaderos afrontan una campaña amenazada por el conflicto de Pinos y el "impacto del lobo"
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
- “Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV
- El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada
- Apartamentos para pasar la jubilación en el parque natural de Redes: Caso completa la compra de suelo para impulsar una residencia 'de nueva generación
- Del catálogo a las redes sociales: cumple 75 años la ferretería Galván, una de las tiendas más antiguas de Pola de Laviana
- Susto en el Corredor del Nalón, al colisionar tres vehículos en el puente atirantado de Sama