Mieres pide "apoyo" al Principado por la "guerra de pastos" en Pinos: el Alcalde se reúne este miércoles con el consejero de Medio Rural

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, se reunirá este miércoles con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, para abordar la situación del puerto Pinos. El encuentro se celebra tras la petición que hizo el alcalde el pasado viernes, "con el objetivo de analizar la situación y poner sobre la mesa propuestas de solución y apoyo al sector ganadero local", señaló el gobierno local mierense, que adelantó que Álvarez "solicitará al Principado ayuda para los ganaderos mierenses y su implicación en la búsqueda de soluciones para garantizar el uso de unos pastos que, tal como reconocen todas las sentencias, son propiedad del Ayuntamiento de Mieres".

El alcalde pidió la reunión después de la sentencia de la pasada semana del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo, un fallo que ha sido recurrido y que resulta "sorprendente", a juicio del gobierno local, ya que insta al Ayuntamiento "a hacer algo sobre lo que no tiene competencias según todas las sentencias anteriores", argumentaron los responsables municipales. En este sentido, añadieron, "cabe destacar que el Ayuntamiento paralizó hace dos años las concesiones de pastos en cumplimiento de una sentencia y, desde entonces, no se ha concedido ninguna para el traslado y pasto de ganados, ni de Mieres ni de León, ni se ha contado con servicio de Guardería Rural".

"Perplejidad"

Ante esta situación, el gobierno local ha mostrado su "perplejidad" ante la sentencia de la pasada semana y ha recurrido el fallo, además de pedir esta reunión urgente para abordar la situación. Las mismas fuentes señalaron que "Mieres ha acatado todos los fallos judiciales y trabaja desde hace años para normalizar la situación de Pinos. Por ello, lamenta que algunos sectores solo busquen alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto en torno al puerto de Pinos".

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La "estrategia de crispación permanente", remarcaron, "es un error y ante ella el gobierno local opta por el camino contrario y apuesta por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia. Esa es la posición de Mieres y así lo seguirá siendo, actuando en todo momento con responsabilidad, buena fe y de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta siempre que los terrenos de Pinos son propiedad del Ayuntamiento de Mieres desde hace un siglo, algo que no está en cuestión en ningún momento".