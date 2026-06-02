Un proyecto de economía social y circular dará un nuevo uso al pozo Candín de Hunosa, del que se dejó de extraer carbón hace 14 años

Catorce años después de que se dejase de extraer carbón en el pozo Candín (Langreo), se está fraguando un proyecto para darle un nuevo uso. ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social) es la promotora de la reforma de la lampistería de la antigua explotación minera langreana para convertirla en un Hub (polo, eje) de la economía social y circular, combinando empleo inclusivo, economía circular y regeneración territorial.

“Lláscares” (otra de las denominaciones del pozo) es el nombre del proyecto que se está poniendo en marcha, que está cofinanciado con el PERTE (Proyecto estratégico para la recuperación y la trasformación económica) de la economía social y los cuidados, financiado con fondos europeos. En la instalación recuperada se pretende ofrecer formación a personas en riesgo de exclusión para trabajar en la deconstrucción sostenible, el "reciclaje" de edificios, además de dedicar un espacio a la investigación.

El proyecto tiene otras dos patas, aseguró Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, que son “la promoción de la economía circular, con la recuperación de los residuos que genera la construcción” y la “actuación y protección del patrimonio industrial, y por eso esto se desarrolla en esta instalación minera”. Los locales acondicionados del pozo Candín fueron visitados por representantes de agrupación junto con responsables de Sabadell Seguros, del Principado y de Hunosa (el presidente, Enrique Fernández), que colaboran en el proyecto.

La antigua lampistería del pozo, ya reformada. / .

“Estamos en la primera fase”, afirmó el presidente de ASATA ante el edificio que ha sido cedido por Hunosa para desarrollar el proyecto. El director general de Innovación y Cambio Social del Principado, José Antonio Garmón, destacó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar suscribió hace cuatro años un convenio con el Principado, “con la financiación con fondos MMR (Mecanismo de recuperación y resiliencia) y centrado en la formación de personas en riesgo de inclusión para trabajar en el ámbito de la recuperación de residuos y reciclaje”. Para ello, añadió, “se ha recuperado esta instalación del pozo Candín”.

El Hub de la economía social y circular pretende actuar en Asturias y en Castilla y León. El proyecto que se desarrolla es de economía circular centrado en la deconstrucción como alternativa a la demolición, con impacto en la sostenibilidad y el empleo inclusivo. El sector de la "deconstrucción sostenible", al contrario que los derribos tradicionales, persigue el desmantelamiento sistemático de un edificio, con el fin de recuperar el máximo de materiales para que sean reciclados.

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social ya ha desarrollado dos acciones formativas en Sama, en las instalaciones que tiene Hunosa en el área de Modesta, en las que han participado 35 personas. De ellas, señalan desde el colectivo, “quince han encontrado empleo”. Los cursos incluyen el manejo de drones.

El proyecto tuvo su germen hace cinco años, con una investigación centrada en posibles actuaciones en materia de economía circular. Será una iniciativa a desarrollar a largo plazo, en varios años, aseguran sus impulsores. Sobre la mesa está el desarrollo de soluciones tecnológicas y prácticas para la recuperación y valorización de residuos además de promover la reutilización y el reciclaje de materiales de construcción.

Recuperación de otros pozos

La rehabilitación de la antigua lampistería, abordada por ASATA en el edificio cedido por la empresa estatal Hunosa, es el primer paso de un proyecto que está aún en una fase inicial y que pretende dar uso a un pozo minero en el que se dejó de extraer carbón a finales de 2012 con una plantilla compuesta entonces por 83 trabajadores.

Desde entonces las instalaciones no han sido utilizadas. El proyecto de ASATA recuperará la actividad en el pozo Candín, con un nuevo uso, como ocurre en otros pozos mineros propiedad de Hunosa. Es el caso de instalaciones como las del Sotón y Fondón, en la comarca del Nalón, y San José, en la del Caudal, que se han convertido en espacios culturales mientras que el pozo Entrego acoge un centro tecnológico.