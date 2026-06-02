La Universidad quiere que el Campus de Mieres sea un “referente internacional en ingeniería de la tierra”, los estudios de recursos naturales y materias primas

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, aspira a que el Campus de Mieres se convierta en un “referente internacional” en lo que él ha dado en llamar “ingeniería de la tierra”, que concretó en estudios e investigación sobre recursos naturales y materias primas. “Ese es el gran reto de futuro”, reconoció, “que los centros y grupos de investigación que hay en Mieres, junto a la reorientación de los estudios de minería, en interconexión con lo que ya hay, se conviertan ese referente internacional en ese tipo de actividad”.

Por la izquierda, Fermín Rodríguez (Cecodet), Ignacio Villaverde y Manuel Ángel Álvarez / D. O.

Centro de materias primas

La posición del rector encaja a la perfección con la del alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que reclamó una vez más la creación en el concejo del ansiado Centro de Innovación en Materias Primas, un compromiso del propio presidente regional, Adrián Barbón, que no acaba de aterrizar. “Sería un ejemplo”, apuntó el Alcalde, “de como se pueden reorientar las comarcas mineras” y lo ejemplificó en el propio campus de Barredo “que era un pozo minero de los más importantes de Hunosa en pleno casco urbano de Mieres y que ahora es el centro de investigación más importante de la Universidad de Oviedo”.

Proyecto "Euminda"

El rector y el alcalde participaron este martes en el encuentro local de primavera del proyecto “Euminda”, bajo el título “Mieres 2030: Rebasando la huella minera". “Euminda” busca desarrollar e implementar políticas públicas sostenibles para la regeneración urbana, económica y medioambiental de territorios afectados por el declive industrial y la minería. En el proyecto, en el que participan la Universidad de Oviedo a través del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) y el Ayuntamiento de Mieres, trabajan grupos procedentes de 9 países, incluyendo España, Grecia, Finlandia, Polonia, Rumanía y Países Bajos, entre otros. La iniciativa se puso en marcha en 2024 y se prolongará hasta 2029.

Cristina Pulgar, coordinadora de “Euminda” en Asturias, detalló que regeneraciones urbanas de territorios mineros como el del campus de Mieres “pueden ser trasferibles a otras comarcas en Europa”. Son “actuaciones con patrones comunes que abordan cuestiones de urbanismo, de políticas sociales y económicas”.

El campus de Mieres, la actividad cultural en el Pozu Santa Bárbara, en Turón, o el parque de la Mayacina, en pleno casco urbano de la capital del Caudal son ejemplos de esas buenas prácticas que busca el proyecto europeo. Desde “Euminda” lo que se pretende es “influir en las políticas públicas”, concluyó Puglar.