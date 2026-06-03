Archivado el caso de presunta estafa a jugadores argentinos que afectaba al Lenense: "Friego los baños del campo y algunos pensaban que soy millonario", dice el presidente del equipo que lamenta el "daño" al club

La junta directiva de la Sociedad Deportiva Lenense Proinastur, con presidente, Manuel Ángel García, al frente, han comunicado a sus socios el archivo de la investigación iniciada en agosto de 2025 sobre la presunta estafa a unos jugadores argentinos que fueron alojados en Lena. El equipo ha quedado totalmente fuera de la investigación, explica García, que lamenta el "daño" que se ha hecho a la imagen del club, "por el juicio público que hemo sufrido". "La realidad es que yo friego los baños del campo, y alguno piensa que soy millonario, con el equipo ahora en Primera Asturfutbol, recién descendido de Tercera", subraya García.

El presidente del Lenense destaca que el caso "nos afectó bastante", tanto a nivel personal, como del club. "La realidad es que esta gente", que denunció la estafa, "no nos había implicado para nada. Simplemente se alojaron" en un establecimiento en Lena, propiedad de unos familiares del presidente, "y alquilaron el campo de fútbol para entrenar", igual que puede hacer cualquier otro ciudadano. "No tuvimos nada que ver con este caso, y así lo refleja la juez" del Juzgado de Lena, que ha archivado el procedimiento abierto, "y la Fiscalía no puso ningún reparo", recalca García. Una vez limpio el nombre del club y del presidente, García lamenta "el juicio paralelo, las habladurías sobre el tema. La realidad aquí es que hasta friego los baños, y alguno pensaba que me hacía millonario" con esta presunta trama.

Comunicado

El Lenense ha emitido un comunicado oficial para informar a sus socios y simpatizantes del archivo del procedimiento. El caso "afectó gravemente a la imagen y la reputación de nuestra entidad y de nuestro presidente, del que se llegó a decir y escribir que había sido detenido, cuando la realidad es que había sido llamado a declarar, a colaborar con la Justicia". "Lo que se hizo fue responder diligentemente a todas las cuestiones planteadas por la investigación, con el respeto y la conciencia tranquila de quien no tiene nada que ocultar". "Ha resultado infinitamente más dañino el juicio paralelo, sobre todo de medios de comunicación que proyectan a la opinión pública hechos falsos y acusaciones infundadas".

Desde el equipo se subraya que el Lenense es "una entidad comprometida con el deporte, con la formación de los jóvenes, con la defensa de unos valores que representan y hacen diferente su territorio, y no vamos a permitir que se empañe el trabajo realizado durante años". "Con la tranquilidad que proporciona la verdad, el archivo y el sobreseimiento de las actuaciones, y con la cabeza alta, continuaremos defendiendo los intereses de nuestro club", añade el presidente del Lenense, que se reserva "el ejercicio de cuantas acciones legales, civiles o penales puedan corresponderles para la defensa del honor, imagen, reputación y buen nombre". Agradecen también el apoyo mostrado por "quienes mantuvieron su confianza y supieron respetar la presunción de inocencia".

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El caso

La investigación, de la que el juzgado ha exonerado de cualquier responsabilidad al Lenense y su junta directiva, se hizo eco de una denuncia de seis jóvenes argentinos, que denunciaron haber sido estafados, al ser captados en su país con falsas promesas de establecerse en España como futbolistas. La Policía Nacional apuntaba entonces a que el líder de la trama estaba en Argentina, pendiente de localización en verano de 2025. Ya cuando se hizo público el caso el Lenense negó tener cualquier vinculación.