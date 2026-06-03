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El Ayuntamiento de Mieres organiza actividades de conciliación en los colegios durante junio, en las que participarán más de 400 alumnos

El programa se desarrolla hasta el 30 de junio e incluye un campamento fin de curso

El colegio Aniceto Sela de Mieres.

El colegio Aniceto Sela de Mieres. / D. M.

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E. P.

Mieres del Camino

Más de 400 alumnos de los colegios públicos del municipio participan durante este mes en las actividades de conciliación organizadas por la concejalía de Igualdad y Feminismo y Juventud e Infancia. Este programa ofrece una alternativa de aprendizaje y diversión a los escolares además de contribuir a la conciliación de las familias en un mes en el que, durante los días lectivos, la salida de los centros se produce una hora antes de lo habitual, a las 13.00 horas.

La concejalía que dirige Nuria Rodríguez ha puesto en marcha dos citas distintas de conciliación. Del 1 al 19 de junio se desarrolla un programa de salida temprana desde las 13.00 a las 14.00 horas y desde el 22 al 30 de este mes un campamento fin de curso, con horario de 9.00 a 14.00 horas.

Dentro de las actividades organizadas figuran los talleres creativos, juegos y deporte, que impulsan valores como la cooperación, la igualdad y el compañerismo. Un programa financiado a través del Plan Corresponsables con el que el Ayuntamiento apoya la conciliación de las familias.

Inscripciones hasta el 7 de junio

Estas actividades complementan también los campamentos urbanos Movámonos Xunt@s, que son año tras año un recurso importante para la organización familiar durante todo el verano. Las inscripciones en el programa están abiertas hasta el 7 de junio. Los interesados tienen que elegir la quincena de preferencia.

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Las 400 plazas se ofertan repartidas en las cuatro quincenas de julio y agosto. Movámonos Xunt@s es una actividad gratuita dirigida a niños de 3 a 12 años.

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