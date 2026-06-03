El Ayuntamiento de Mieres organiza actividades de conciliación en los colegios durante junio, en las que participarán más de 400 alumnos

Más de 400 alumnos de los colegios públicos del municipio participan durante este mes en las actividades de conciliación organizadas por la concejalía de Igualdad y Feminismo y Juventud e Infancia. Este programa ofrece una alternativa de aprendizaje y diversión a los escolares además de contribuir a la conciliación de las familias en un mes en el que, durante los días lectivos, la salida de los centros se produce una hora antes de lo habitual, a las 13.00 horas.

La concejalía que dirige Nuria Rodríguez ha puesto en marcha dos citas distintas de conciliación. Del 1 al 19 de junio se desarrolla un programa de salida temprana desde las 13.00 a las 14.00 horas y desde el 22 al 30 de este mes un campamento fin de curso, con horario de 9.00 a 14.00 horas.

Dentro de las actividades organizadas figuran los talleres creativos, juegos y deporte, que impulsan valores como la cooperación, la igualdad y el compañerismo. Un programa financiado a través del Plan Corresponsables con el que el Ayuntamiento apoya la conciliación de las familias.

Inscripciones hasta el 7 de junio

Estas actividades complementan también los campamentos urbanos Movámonos Xunt@s, que son año tras año un recurso importante para la organización familiar durante todo el verano. Las inscripciones en el programa están abiertas hasta el 7 de junio. Los interesados tienen que elegir la quincena de preferencia.

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Las 400 plazas se ofertan repartidas en las cuatro quincenas de julio y agosto. Movámonos Xunt@s es una actividad gratuita dirigida a niños de 3 a 12 años.