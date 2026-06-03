La (elevada) demanda de las escuelas infantiles de Langreo: la cifra de solicitantes en lista de espera daría para llenar un sexto centro

Cada una de las cinco escuelas infantiles públicas de Langreo tiene capacidad para 39 alumnos. Una vez cerrado el proceso de presentación de solicitudes para el próximo curso todas las plazas están ocupadas y hay solicitantes en lista de espera (38) que casi darían para ocupar por completo una más, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Langreo.

El próximo 10 de junio se harán públicas las listas definitivas de admitidos y no admitidos. Las familias que obtengan plaza deberán formalizar la matrícula entre el 25 de junio y el 3 de julio, en las fechas que serán previamente concertadas desde cada escuela infantil, con el objetivo de organizar el inicio del curso en septiembre con normalidad.

En el marco de ese proceso han podido solicitar plaza madres, padres o tutores legales de niños menores de 3 años o cuyo nacimiento esté previsto en este año, que residan o trabajen en Langreo. Las cinco escuelas de 0 a 3 años están localizadas en los distritos de Sama ("Travesures" y "Rapacinos"), La Felguera ("Pinín" y "Parque Nuevo") y Riaño ("Garabatos").

Capacidad

Los representantes del gobierno local apuntaron que la capacidad de casa escuela es de 39 alumnos, aunque "hay margen para llegar a los 40 o 41". También indicaron que hay demanda para llenar los cinco centro, más una lista de espera de 38 solicitudes "de las que 25 se corresponden con niños ya nacidos y 13 con niños aún no nacidos (pero cuyo alumbramiento está previsto para este año)".

Las mismas fuentes apuntan que estos centros "disponen de un horario que se adapta a las necesidades familiares, así como a sus posibilidades económicas" y que "están equipados con todos los elementos necesarios para garantizar el bienestar y el aprendizaje del niño de acuerdo a su edad. Así, las escuelas tienen aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 y de 2 a 3; cocina; comedor; sala de descanso con cunas o pequeñas camas según la edad de los niños; y juguetes y material didáctico adaptado también a estas edades".

Los responsables las escuelas infantiles de Langreo explican en las redes sociales de la institución que en los cinco centros "tenemos un compromiso claro, acompañar" a los niños "respetando sus ritmos y su potencial de descubrimiento. Nuestra metodología, inspirada en las visiones pedagógicas más respetuosas, se resume en una frase que queremos nos acompañe: "Un lugar para ser, sin prisas por llegar". Creemos en el valor de la infancia aquí y ahora. Y apostamos por una infancia llena de juego, respeto y descubrimiento natural".

Y argumentan que "reafirmamos nuestro compromiso con referentes como Emmi Pikler, Loris Malaguzzi o Francesco Tonucci. Esta mirada sitúa al niño y a la niña como protagonistas de su propio aprendizaje, respetando sus ritmos individuales y fomentando su autonomía a través del juego libre y el descubrimiento".

En 2025 se registraron en Asturias 4.675 nacimientos, 140 más que en 2024. Eso representa un incremento del 3,08%, un porcentaje lo bastante significativo como para no ser considerado solo una mera fluctuación estadística.