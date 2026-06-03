Jorge Carrillo presentó en Mieres el libro "Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada"
Hijo de Santiago Carrillo y Carmen Menéndez, el autor narró la dura historia de su madre y su abuela a los asistentes
L. Díaz
Jorge Carrillo, hijo del histórico dirigente del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo, presentó esta semana en Mieres su libro "Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada", un acto que estuvo organizado por la Asociación Amigos de Mieres, y en el que el autor conversó con Paula Huelga.
En la presentación, Jorge Carrillo, hijo del dirigente del PC y de Carmen Menéndez, expuso a los asistentes cómo fue la vida de su madre y abuela materna, víctimas de abusos sexuales que marcaron su vida. A pesar de todo, asumieron "un compromiso político que perduró toda la vida". El autor describió a los asistentes cómo madre e hija se vieron obligadas a huir a Francia, donde consolidaron su compromiso con el Partido Comunista. En ese entorno, Menéndez conoció a Santiago Carrillo, con quien emprendió una vida compartida en lo personal, lo familiar y lo político.
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